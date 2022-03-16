https://ria.ru/20220316/srok-1778477632.html

Костромичу дали 14 лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетними

Костромичу дали 14 лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетними - РИА Новости, 16.03.2022

Костромичу дали 14 лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетними

Суд в Костромской области приговорил к 14 годам колонии строгого режима местного жителя, который вел в соцсетях переписку с несовершеннолетними по всей России,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:23

2022-03-16T16:23

2022-03-16T16:23

происшествия

россия

костромская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Суд в Костромской области приговорил к 14 годам колонии строгого режима местного жителя, который вел в соцсетях переписку с несовершеннолетними по всей России, а затем шантажировал, сообщает СУСК России по региону.Следствием и судом установлено, что в период 2016-2018 годов осужденный в одной из социальных сетей переписывался с 25 несовершеннолетними девочками из 21 региона России, при этом двум девочкам было меньше 12 лет. Отмечается, что мужчина использовал разные аккаунты с вымышленными именами."Осужденный направлял потерпевшим материалы порнографического характера, вел с ними интимную переписку, пренебрегая морально-нравственными нормами, а также путем уговоров получал от потерпевших их фото-видео изображения в обнаженном виде", - говорится в сообщении. Следственное управление отмечает, что осужденный также шантажировал нескольких девочек, угрожая опубликовать их интимные фото и видео, если они не передадут ему деньги в сумме от 300 рублей до 5 тысяч рублей."Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220208/zakon-1771592765.html

россия

костромская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, костромская область, следственный комитет россии (ск рф)