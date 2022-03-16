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Костромичу дали 14 лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетними
Костромичу дали 14 лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетними - РИА Новости, 16.03.2022
Костромичу дали 14 лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетними
Суд в Костромской области приговорил к 14 годам колонии строгого режима местного жителя, который вел в соцсетях переписку с несовершеннолетними по всей России,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:23
2022-03-16T16:23
2022-03-16T16:23
происшествия
россия
костромская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Суд в Костромской области приговорил к 14 годам колонии строгого режима местного жителя, который вел в соцсетях переписку с несовершеннолетними по всей России, а затем шантажировал, сообщает СУСК России по региону.Следствием и судом установлено, что в период 2016-2018 годов осужденный в одной из социальных сетей переписывался с 25 несовершеннолетними девочками из 21 региона России, при этом двум девочкам было меньше 12 лет. Отмечается, что мужчина использовал разные аккаунты с вымышленными именами."Осужденный направлял потерпевшим материалы порнографического характера, вел с ними интимную переписку, пренебрегая морально-нравственными нормами, а также путем уговоров получал от потерпевших их фото-видео изображения в обнаженном виде", - говорится в сообщении. Следственное управление отмечает, что осужденный также шантажировал нескольких девочек, угрожая опубликовать их интимные фото и видео, если они не передадут ему деньги в сумме от 300 рублей до 5 тысяч рублей."Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220208/zakon-1771592765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, костромская область, следственный комитет россии (ск рф)
Костромичу дали 14 лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетними
Костромича приговорили к 14 годам колонии за интимную переписку с несовершеннолетними