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Костромичу дали 14 лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетними - РИА Новости, 16.03.2022
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Костромичу дали 14 лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетними
Костромичу дали 14 лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетними - РИА Новости, 16.03.2022
Костромичу дали 14 лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетними
Суд в Костромской области приговорил к 14 годам колонии строгого режима местного жителя, который вел в соцсетях переписку с несовершеннолетними по всей России,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:23
2022-03-16T16:23
происшествия
россия
костромская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Суд в Костромской области приговорил к 14 годам колонии строгого режима местного жителя, который вел в соцсетях переписку с несовершеннолетними по всей России, а затем шантажировал, сообщает СУСК России по региону.Следствием и судом установлено, что в период 2016-2018 годов осужденный в одной из социальных сетей переписывался с 25 несовершеннолетними девочками из 21 региона России, при этом двум девочкам было меньше 12 лет. Отмечается, что мужчина использовал разные аккаунты с вымышленными именами."Осужденный направлял потерпевшим материалы порнографического характера, вел с ними интимную переписку, пренебрегая морально-нравственными нормами, а также путем уговоров получал от потерпевших их фото-видео изображения в обнаженном виде", - говорится в сообщении. Следственное управление отмечает, что осужденный также шантажировал нескольких девочек, угрожая опубликовать их интимные фото и видео, если они не передадут ему деньги в сумме от 300 рублей до 5 тысяч рублей."Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, костромская область, следственный комитет россии (ск рф)
16:23 16.03.2022
 
Костромичу дали 14 лет колонии за интимную переписку с несовершеннолетними

Костромича приговорили к 14 годам колонии за интимную переписку с несовершеннолетними

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Суд в Костромской области приговорил к 14 годам колонии строгого режима местного жителя, который вел в соцсетях переписку с несовершеннолетними по всей России, а затем шантажировал, сообщает СУСК России по региону.
Следствием и судом установлено, что в период 2016-2018 годов осужденный в одной из социальных сетей переписывался с 25 несовершеннолетними девочками из 21 региона России, при этом двум девочкам было меньше 12 лет. Отмечается, что мужчина использовал разные аккаунты с вымышленными именами.
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"Осужденный направлял потерпевшим материалы порнографического характера, вел с ними интимную переписку, пренебрегая морально-нравственными нормами, а также путем уговоров получал от потерпевших их фото-видео изображения в обнаженном виде", - говорится в сообщении. Следственное управление отмечает, что осужденный также шантажировал нескольких девочек, угрожая опубликовать их интимные фото и видео, если они не передадут ему деньги в сумме от 300 рублей до 5 тысяч рублей.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
 
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