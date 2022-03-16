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СМИ: Япония хочет лишить Россию режима наибольшего благоприятствования - РИА Новости, 16.03.2022
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СМИ: Япония хочет лишить Россию режима наибольшего благоприятствования
СМИ: Япония хочет лишить Россию режима наибольшего благоприятствования - РИА Новости, 16.03.2022
СМИ: Япония хочет лишить Россию режима наибольшего благоприятствования
Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен лишить Россию статуса страны, на которую распространяется режим наибольшего благоприятствования в торговле, сообщил... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T03:44
2022-03-16T06:10
в мире
владимир путин
япония
россия
санкции в отношении россии
токио
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ТОКИО, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен лишить Россию статуса страны, на которую распространяется режим наибольшего благоприятствования в торговле, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.Официально решение могут принять уже в среду в соответствии с аналогичной позицией стран "семерки".Япония ввела против России несколько пакетов санкций, о последнем из объявили во вторник. Речь идет о запрете на экспорт с 18 марта 218 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое. Кроме этого, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики. Под запрет попадают и товары военного назначения: бронежилеты, оружие, взрывчатые вещества, морские суда, дизельные двигатели, комплектующие для ракет и так далее.До этого Токио запретил экспорт 57 позиций товаров, 31 из которых — товары общего назначения, а еще 26 — технологические элементы, включая программное обеспечение. Кроме того, Япония ввела персональные санкции против ряда российских должностных лиц, предпринимателей.Экспортные санкции вводятся для 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации Ростех и других. В списке ограничений значится ЦБ, ВЭБ, банк "Россия" и Промсвязьбанк. Также стало известно о заморозке активов ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220315/yaponiya-1778245302.html
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япония
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в мире, владимир путин, япония, россия, санкции в отношении россии, токио
03:44 16.03.2022 (обновлено: 06:10 16.03.2022)
 
СМИ: Япония хочет лишить Россию режима наибольшего благоприятствования

NHK: Япония хочет лишить Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТОКИО, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен лишить Россию статуса страны, на которую распространяется режим наибольшего благоприятствования в торговле, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.
Официально решение могут принять уже в среду в соответствии с аналогичной позицией стран "семерки".
Япония ввела против России несколько пакетов санкций, о последнем из объявили во вторник. Речь идет о запрете на экспорт с 18 марта 218 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое. Кроме этого, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики. Под запрет попадают и товары военного назначения: бронежилеты, оружие, взрывчатые вещества, морские суда, дизельные двигатели, комплектующие для ракет и так далее.
До этого Токио запретил экспорт 57 позиций товаров, 31 из которых — товары общего назначения, а еще 26 — технологические элементы, включая программное обеспечение. Кроме того, Япония ввела персональные санкции против ряда российских должностных лиц, предпринимателей.
Токио - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 13:29
Япония расширила запрет на экспорт в Россию
Экспортные санкции вводятся для 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации Ростех и других. В списке ограничений значится ЦБ, ВЭБ, банк "Россия" и Промсвязьбанк. Также стало известно о заморозке активов ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 03:37
Япония вводит санкции против 17 россиян, включая Зюганова и Вексельберга
 
В миреВладимир ПутинЯпонияРоссияСанкции в отношении РоссииТокио
 
 
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