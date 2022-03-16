https://ria.ru/20220316/spetsrezhim-1778368193.html

СМИ: Япония хочет лишить Россию режима наибольшего благоприятствования

СМИ: Япония хочет лишить Россию режима наибольшего благоприятствования - РИА Новости, 16.03.2022

СМИ: Япония хочет лишить Россию режима наибольшего благоприятствования

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен лишить Россию статуса страны, на которую распространяется режим наибольшего благоприятствования в торговле, сообщил... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T03:44

2022-03-16T03:44

2022-03-16T06:10

в мире

владимир путин

япония

россия

санкции в отношении россии

токио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg

ТОКИО, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен лишить Россию статуса страны, на которую распространяется режим наибольшего благоприятствования в торговле, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.Официально решение могут принять уже в среду в соответствии с аналогичной позицией стран "семерки".Япония ввела против России несколько пакетов санкций, о последнем из объявили во вторник. Речь идет о запрете на экспорт с 18 марта 218 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое. Кроме этого, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики. Под запрет попадают и товары военного назначения: бронежилеты, оружие, взрывчатые вещества, морские суда, дизельные двигатели, комплектующие для ракет и так далее.До этого Токио запретил экспорт 57 позиций товаров, 31 из которых — товары общего назначения, а еще 26 — технологические элементы, включая программное обеспечение. Кроме того, Япония ввела персональные санкции против ряда российских должностных лиц, предпринимателей.Экспортные санкции вводятся для 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации Ростех и других. В списке ограничений значится ЦБ, ВЭБ, банк "Россия" и Промсвязьбанк. Также стало известно о заморозке активов ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220315/yaponiya-1778245302.html

https://ria.ru/20220315/yaponiya-1778180810.html

япония

россия

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, япония, россия, санкции в отношении россии, токио