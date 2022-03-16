https://ria.ru/20220316/spetsoperatsiya-1778449216.html
В Дейр-эз-Зоре прошла акция в поддержку российской спецоперации
В Дейр-эз-Зоре прошла акция в поддержку российской спецоперации - РИА Новости, 16.03.2022
В Дейр-эз-Зоре прошла акция в поддержку российской спецоперации
Массовая акция в поддержку специальной операции России на Украине и в ее противостоянии с США состоялась в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:30
2022-03-16T14:30
2022-03-16T14:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
эль-хасаке
россия
хомс (город)
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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БЕЙРУТ, 16 мар - РИА Новости. Массовая акция в поддержку специальной операции России на Украине и в ее противостоянии с США состоялась в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает сирийское государственное агентство САНА."Жители Дейр-эз-Зора организовали митинг, выразив свою поддержку и солидарность с Россией и российским народом в борьбе против действий США, угрожающих ее безопасности и суверенитету",- пишет агентство.На прошлой неделе многотысячные акции в поддержку спецоперации РФ на Украине прошли в Хомсе, Дамаске, Алеппо и Эль-Хасаке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/podderzhka-1777871656.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777672807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, эль-хасаке, россия, хомс (город), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)
В Дейр-эз-Зоре прошла акция в поддержку российской спецоперации
В сирийском Дейр-эз-Зоре прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине