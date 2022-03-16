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Российские войска за сутки поразили еще 128 военных объектов на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/spetsoperatsiya-1778390765.html
Российские войска за сутки поразили еще 128 военных объектов на Украине
Российские войска за сутки поразили еще 128 военных объектов на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Российские войска за сутки поразили еще 128 военных объектов на Украине
За сутки российские военные поразили 128 военных объектов украинской армии, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:12
2022-03-16T12:13
обострение ситуации в днр и лнр
политика
признание днр и лнр в россии
украина
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. За сутки российские военные поразили 128 военных объектов украинской армии, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Среди них: один зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1", один ЗРК "Оса", четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов, 68 мест скопления боевой техники.Всего с начала военной операции удалось уничтожить 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронемашин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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Конашенков: За сутки поражены 128 военных объектов Украины
За сутки российские военные поразили 128 военных объектов украинской армии, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Среди них ЗРК "Бук-М1", ЗРК "Оса", четыре РЛС, четыре командных пункта, семь складов вооружения и 68 мест скопления боевой техники. Всего с начала военной операции удалось уничтожить 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронемашин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета.
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политика, признание днр и лнр в россии, украина
10:12 16.03.2022 (обновлено: 12:13 16.03.2022)
 
Российские войска за сутки поразили еще 128 военных объектов на Украине

ВС России за сутки поразили на Украине еще 128 объектов, среди них семь складов вооружения

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. За сутки российские военные поразили 128 военных объектов украинской армии, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Среди них: один зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1", один ЗРК "Оса", четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов, 68 мест скопления боевой техники.
"За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты: два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также четыре беспилотных летательных аппарата", — добавил генерал.
Всего с начала военной операции удалось уничтожить 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронемашин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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