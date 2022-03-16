https://ria.ru/20220316/spetsoperatsiya-1778390555.html

Нарышкин: решение о спецоперации на Украине опиралось на оценку ситуации

Нарышкин: решение о спецоперации на Украине опиралось на оценку ситуации - РИА Новости, 16.03.2022

Нарышкин: решение о спецоперации на Украине опиралось на оценку ситуации

Решение начать спецоперацию на Украине опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире, малейшее промедление в отношении откровенно русофобского киевского... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:11

2022-03-16T10:11

2022-03-16T10:24

сергей нарышкин

в мире

политика

россия

вооруженные силы рф

донбасс

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Решение начать спецоперацию на Украине опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире, малейшее промедление в отношении откровенно русофобского киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Решение президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире", - сказал Нарышкин."России просто не оставили шанса поступить иначе. Малейшее промедление в отношении откровенно русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778389895.html

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Екатерина Зайцева

сергей нарышкин, в мире, политика, россия, вооруженные силы рф, донбасс