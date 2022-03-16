10:11 16.03.2022 (обновлено: 10:24 16.03.2022)
Нарышкин: решение о спецоперации на Украине опиралось на оценку ситуации
Нарышкин: решение начать спецоперацию на Украине опиралось на точную оценку ситуации
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Решение начать спецоперацию на Украине опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире, малейшее промедление в отношении откровенно русофобского киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Решение президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире", - сказал Нарышкин.
"России просто не оставили шанса поступить иначе. Малейшее промедление в отношении откровенно русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией", - подчеркнул он.