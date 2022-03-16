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Нарышкин: решение о спецоперации на Украине опиралось на оценку ситуации - РИА Новости, 16.03.2022
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Нарышкин: решение о спецоперации на Украине опиралось на оценку ситуации
Нарышкин: решение о спецоперации на Украине опиралось на оценку ситуации - РИА Новости, 16.03.2022
Нарышкин: решение о спецоперации на Украине опиралось на оценку ситуации
Решение начать спецоперацию на Украине опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире, малейшее промедление в отношении откровенно русофобского киевского... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:11
2022-03-16T10:24
сергей нарышкин
в мире
политика
россия
вооруженные силы рф
донбасс
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Решение начать спецоперацию на Украине опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире, малейшее промедление в отношении откровенно русофобского киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Решение президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире", - сказал Нарышкин."России просто не оставили шанса поступить иначе. Малейшее промедление в отношении откровенно русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией", - подчеркнул он.
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сергей нарышкин, в мире, политика, россия, вооруженные силы рф, донбасс
10:11 16.03.2022 (обновлено: 10:24 16.03.2022)
 
Нарышкин: решение о спецоперации на Украине опиралось на оценку ситуации

Нарышкин: решение начать спецоперацию на Украине опиралось на точную оценку ситуации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Решение начать спецоперацию на Украине опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире, малейшее промедление в отношении откровенно русофобского киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Решение президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире", - сказал Нарышкин.
"России просто не оставили шанса поступить иначе. Малейшее промедление в отношении откровенно русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией", - подчеркнул он.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 10:09
Нарышкин заявил, что сейчас определяется судьба России
 
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