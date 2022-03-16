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Путин пообещал увеличить соцвыплаты, пенсии и прожиточный минимум

Путин пообещал увеличить соцвыплаты, пенсии и прожиточный минимум - РИА Новости, 16.03.2022

Путин пообещал увеличить соцвыплаты, пенсии и прожиточный минимум

Российские власти в ближайшее время примут решение об увеличении социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:02

2022-03-16T17:02

2022-03-16T18:10

общество

владимир путин

россия

анатолий артамонов

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские власти в ближайшее время примут решение об увеличении социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума, заявил президент Владимир Путин.Он поручил кабмину рассчитать точные параметры такого повышения.Как сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов, в бюджете страны достаточно для этого средств, при необходимости законодательного оформления инициатив парламентарии готовы оперативно их рассмотреть.Позднее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации".В нем отмечается, что главы регионов должны принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе рассмотреть возможность адресной поддержки разных категорий людей и единовременных денежных выплат.Документ также подразумевает мониторинг цен на товары первой необходимости, устранение повышенного спроса на некоторые товары и поддержку занятости.

https://ria.ru/20220316/rabota-1778478693.html

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Владимир Путин про увеличение соцвыплат, пенсий и зарплат Владимир Путин провел совещание с членами Правительства и поручил проработать вопрос об увеличении соцвыплат, пенсий, пособий и зарплат бюджетникам. 2022-03-16T17:02 true PT0M52S

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Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия, анатолий артамонов