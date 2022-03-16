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Путин пообещал увеличить соцвыплаты, пенсии и прожиточный минимум
Путин пообещал увеличить соцвыплаты, пенсии и прожиточный минимум - РИА Новости, 16.03.2022
Путин пообещал увеличить соцвыплаты, пенсии и прожиточный минимум
Российские власти в ближайшее время примут решение об увеличении социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:02
2022-03-16T17:02
2022-03-16T18:10
общество
владимир путин
россия
анатолий артамонов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские власти в ближайшее время примут решение об увеличении социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума, заявил президент Владимир Путин.Он поручил кабмину рассчитать точные параметры такого повышения.Как сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов, в бюджете страны достаточно для этого средств, при необходимости законодательного оформления инициатив парламентарии готовы оперативно их рассмотреть.Позднее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации".В нем отмечается, что главы регионов должны принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе рассмотреть возможность адресной поддержки разных категорий людей и единовременных денежных выплат.Документ также подразумевает мониторинг цен на товары первой необходимости, устранение повышенного спроса на некоторые товары и поддержку занятости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Владимир Путин про увеличение соцвыплат, пенсий и зарплат
Владимир Путин провел совещание с членами Правительства и поручил проработать вопрос об увеличении соцвыплат, пенсий, пособий и зарплат бюджетникам.
2022-03-16T17:02
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, анатолий артамонов
17:02 16.03.2022 (обновлено: 18:10 16.03.2022)
Путин пообещал увеличить соцвыплаты, пенсии и прожиточный минимум
Президент Путин анонсировал скорое увеличение соцвыплат, пенсий и прожиточного минимума
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские власти в ближайшее время примут решение об увеличении социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума, заявил президент Владимир Путин.
"Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", — сказал Путин на совещании.
Он поручил кабмину рассчитать точные параметры такого повышения.
Как сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов
, в бюджете страны достаточно для этого средств, при необходимости законодательного оформления инициатив парламентарии готовы оперативно их рассмотреть.
Позднее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации".
В нем отмечается, что главы регионов должны принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе рассмотреть возможность адресной поддержки разных категорий людей и единовременных денежных выплат.
Документ также подразумевает мониторинг цен на товары первой необходимости, устранение повышенного спроса на некоторые товары и поддержку занятости.