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Американский эксперт заявил, что соцсети стали орудием войны Запада

Американский эксперт заявил, что соцсети стали орудием войны Запада - РИА Новости, 16.03.2022

Американский эксперт заявил, что соцсети стали орудием войны Запада

Соцсети Facebook и Twitter стали инструментом войны, развязанной сегодня против России, от их политики сегодня стало бы стыдно министру пропаганды нацистской... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:15

2022-03-16T09:15

2022-03-16T09:15

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НЬЮ-ЙОРК, 16 мар – РИА Новости. Соцсети Facebook и Twitter стали инструментом войны, развязанной сегодня против России, от их политики сегодня стало бы стыдно министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу, заявил РИА Новости представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявлял ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Агентство Рейтер даже сообщило, что новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Однако затем вице-президент компании Ник Клегг заявил, что компания Meta не будет позволять появления в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram призывов к убийству глав государств. Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.По мнению Блэка, "такие монополии, как Facebook, Twitter и другие" стали оружием в руках Лондона и Вашингтона."Их лицемерие за гранью понимания. С одной стороны, они помечают политические идеи, которые не являются политкорректными. С другой стороны, они теперь проводят политику, которая позволяет наиболее жесткие и яростные ненавистнические высказывания, если они звучат против России. От такого бы Геббельс покраснел", - сказал Блэк агентству, комментируя решение Meta.По его мнению, данные соцсети - "это не совсем медиа, а инструменты войны, жертвой которой является само американское население". "Россия же – удобный инструмент", - добавил он.Как указал эксперт, рядовых граждан США, в частности, каждый час "заваливают" антироссийской ложью. "СМИ в США и в Европе, а также соцсети, олигархи, представленные Facebook и Twitter, сами превратились в пропагандистскую машину военного времени. Рядового американского гражданина час за часом заваливают антироссийской ложью и ненавистью", - сказал Блэк, отвечая на вопрос о том, насколько события на Украине беспокоят рядовых американских граждан."Так что война на Украине сейчас в мыслях у обычных американских граждан. И многие, конечно, поддаются пропаганде", - отметил Блэк.Как полагает эксперт, план, который стоит за этим массовым наступлением на Россию, заключается в том, чтобы уничтожить ее экономически.По его мнению, введенные против РФ всевозможные санкции рассчитаны в основном не на то, чтобы воздействовать на политические шаги Москвы, а, скорее, на уничтожение России, устранение действующей власти "либо физически, либо посредством цветной революции"."С нашей точки зрения, президент Путин был вынужден ответить и сказать: мы, Россия являемся суверенным государством и наш народ должен быть защищен. И он поступил так, как требовалось для защиты этого суверенитета", - указал эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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