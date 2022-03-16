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Собянин пообещал максимально вкладываться в экономику Москвы - РИА Новости, 16.03.2022
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Собянин пообещал максимально вкладываться в экономику Москвы
Собянин пообещал максимально вкладываться в экономику Москвы - РИА Новости, 16.03.2022
Собянин пообещал максимально вкладываться в экономику Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти российской столицы будут максимально вкладывать в экономику по принятым программам. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:14
2022-03-16T18:14
сергей собянин
россия
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти российской столицы будут максимально вкладывать в экономику по принятым программам.Сергей Собянин подчеркнул, что понимает сложности, с которыми придётся столкнуться в ближайшее время, будут приниматься меры по обеспечении нормальной работы экономики и социальной сферы."Отчётливо понимаем и те сложности, с которыми мы уже сталкиваемся и с которыми придётся столкнуться в ближайшее время", - сказал Собянин на совещании у главы государства Владимира Путина.Собянин отметил, что будут предприниматься все меры по обеспечению нормальной работы региональной экономики и социальной сферы.Госсовет получил сотни предложений от субъектов РФ по экономической ситуации, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным о мерах социально-экономической поддержки регионов."По Вашему поручению я провёл несколько рабочих групп Госсовета, подключены все комиссии Государственного совета. И на сегодняшний день получили сотни предложений от субъектов Российской Федерации, которые, в свою очередь, были собраны на территориях бизнеса от населения. Выстроили практически бесшовную систему взаимодействия с Правительством Российской Федерации через систему Министерства экономического развития, оперативный штаб и комиссию, которую возглавляет Михаил Владимирович", - сказал Собянин.Сергей Собянин добавил, что в считанные дни были приняты два серьёзных пакета изменений в действующее законодательство и постановление Правительства РФ. Это позволило решить огромный круг проблем. При этом некоторые из этих решений ранее обсуждались. Все решения принимаются в считанные дни."Сегодня буквально также проводили рабочую группу. Собран ещё пакет предложений. Будем его реализовывать через соответствующие законы, подзаконные акты и решения министерств и ведомств", - подчеркнул Собянин.
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сергей собянин, россия, владимир путин, москва, общество
18:14 16.03.2022
 
Собянин пообещал максимально вкладываться в экономику Москвы

Собянин пообещал максимально вкладываться в экономику Москвы по принятым программам

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти российской столицы будут максимально вкладывать в экономику по принятым программам.
"Мы с коллегами несколько раз об этом говорили, и в правительстве, и на наших совещаниях, что максимально будем вкладывать в экономику по тем программам, которые приняли", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах по социально-экономической поддержке субъектов РФ.
Сергей Собянин подчеркнул, что понимает сложности, с которыми придётся столкнуться в ближайшее время, будут приниматься меры по обеспечении нормальной работы экономики и социальной сферы.
"Отчётливо понимаем и те сложности, с которыми мы уже сталкиваемся и с которыми придётся столкнуться в ближайшее время", - сказал Собянин на совещании у главы государства Владимира Путина.
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Госсовет получил сотни предложений от субъектов РФ по экономической ситуации, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным о мерах социально-экономической поддержки регионов.
"По Вашему поручению я провёл несколько рабочих групп Госсовета, подключены все комиссии Государственного совета. И на сегодняшний день получили сотни предложений от субъектов Российской Федерации, которые, в свою очередь, были собраны на территориях бизнеса от населения. Выстроили практически бесшовную систему взаимодействия с Правительством Российской Федерации через систему Министерства экономического развития, оперативный штаб и комиссию, которую возглавляет Михаил Владимирович", - сказал Собянин.
Сергей Собянин добавил, что в считанные дни были приняты два серьёзных пакета изменений в действующее законодательство и постановление Правительства РФ. Это позволило решить огромный круг проблем. При этом некоторые из этих решений ранее обсуждались. Все решения принимаются в считанные дни.
"Сегодня буквально также проводили рабочую группу. Собран ещё пакет предложений. Будем его реализовывать через соответствующие законы, подзаконные акты и решения министерств и ведомств", - подчеркнул Собянин.
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