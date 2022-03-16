https://ria.ru/20220316/sobyanin-1778514258.html

Собянин призвал принять решение о субсидировании процентных ставок

Собянин призвал принять решение о субсидировании процентных ставок - РИА Новости, 16.03.2022

Собянин призвал принять решение о субсидировании процентных ставок

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что надо принимать решение о субсидировании процентных ставок по многим отраслям. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:03

2022-03-16T18:03

2022-03-16T18:03

россия

экономика

сергей собянин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что надо принимать решение о субсидировании процентных ставок по многим отраслям."Принято решение о субсидировании двух отраслей - это промышленность и сельское хозяйство, и на последнем заседании с Михаилом Владимировичем мы договорились, что надо скорейшим образом принимать решение по субсидированию процентных ставок по другим отраслям - IT, стройка, транспорт и другие отрасли", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

https://ria.ru/20220316/kredity-1778510415.html

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

россия, экономика, сергей собянин