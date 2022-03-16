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Собянин призвал принять решение о субсидировании процентных ставок - РИА Новости, 16.03.2022
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Собянин призвал принять решение о субсидировании процентных ставок
Собянин призвал принять решение о субсидировании процентных ставок - РИА Новости, 16.03.2022
Собянин призвал принять решение о субсидировании процентных ставок
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что надо принимать решение о субсидировании процентных ставок по многим отраслям. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:03
2022-03-16T18:03
россия
экономика
сергей собянин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что надо принимать решение о субсидировании процентных ставок по многим отраслям."Принято решение о субсидировании двух отраслей - это промышленность и сельское хозяйство, и на последнем заседании с Михаилом Владимировичем мы договорились, что надо скорейшим образом принимать решение по субсидированию процентных ставок по другим отраслям - IT, стройка, транспорт и другие отрасли", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
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россия, экономика, сергей собянин
18:03 16.03.2022
 
Собянин призвал принять решение о субсидировании процентных ставок

Собянин: надо принимать решение о субсидировании процентных ставок по многим отраслям

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что надо принимать решение о субсидировании процентных ставок по многим отраслям.
"Принято решение о субсидировании двух отраслей - это промышленность и сельское хозяйство, и на последнем заседании с Михаилом Владимировичем мы договорились, что надо скорейшим образом принимать решение по субсидированию процентных ставок по другим отраслям - IT, стройка, транспорт и другие отрасли", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 17:54
Путин: власти могут увеличить объемы инфраструктурных кредитов регионам
 
РоссияЭкономикаСергей Собянин
 
 
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