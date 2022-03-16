https://ria.ru/20220316/sobyanin-1778514258.html
Собянин призвал принять решение о субсидировании процентных ставок
Собянин призвал принять решение о субсидировании процентных ставок - РИА Новости, 16.03.2022
Собянин призвал принять решение о субсидировании процентных ставок
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что надо принимать решение о субсидировании процентных ставок по многим отраслям. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:03
2022-03-16T18:03
2022-03-16T18:03
россия
экономика
сергей собянин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что надо принимать решение о субсидировании процентных ставок по многим отраслям."Принято решение о субсидировании двух отраслей - это промышленность и сельское хозяйство, и на последнем заседании с Михаилом Владимировичем мы договорились, что надо скорейшим образом принимать решение по субсидированию процентных ставок по другим отраслям - IT, стройка, транспорт и другие отрасли", - сказал Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
https://ria.ru/20220316/kredity-1778510415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, сергей собянин
Собянин призвал принять решение о субсидировании процентных ставок
Собянин: надо принимать решение о субсидировании процентных ставок по многим отраслям