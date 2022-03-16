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КНДР провела десятый ракетный пуск в этом году
КНДР провела десятый ракетный пуск в этом году - РИА Новости, 16.03.2022
КНДР провела десятый ракетный пуск в этом году
Источники минобороны Японии заявляют о возможном пуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T04:06
2022-03-16T04:06
2022-03-16T07:41
в мире
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япония
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ТОКИО, 16 мар - РИА Новости. Источники минобороны Японии заявляют о возможном пуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты, сообщил телеканал NHK.Это уже десятый ракетный пуск Северной Кореи в этом году.При канцелярии премьера Японии в связи с возможным пуском ракеты КНДР создан экстренный штаб создан. О возможном ущербе пока не известно.Как передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея, пуск, вероятно, был неудачным. Такую же информацию сообщают источники NHK в минобороны Японии.Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков в беседе с РИА Новости заявил, что ученые не зафиксировали изменения радиационного фона в Приморском крае.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кндр (северная корея), япония
04:06 16.03.2022 (обновлено: 07:41 16.03.2022)
КНДР провела десятый ракетный пуск в этом году
NHK: КНДР запустила снаряд, который может быть баллистической ракетой