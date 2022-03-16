https://ria.ru/20220316/siriya-1778391485.html
В МИД рассказали о взаимодействии с Турцией по Сирии
В МИД рассказали о взаимодействии с Турцией по Сирии - РИА Новости, 16.03.2022
В МИД рассказали о взаимодействии с Турцией по Сирии
Взаимодействие с Турцией по Сирии идет в обычном режиме, изменений на фоне украинских событий нет, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:18
2022-03-16T10:18
2022-03-16T10:56
война в сирии
в мире
тегеран (город)
анкара
сирия
россия
турция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Взаимодействие с Турцией по Сирии идет в обычном режиме, изменений на фоне украинских событий нет, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."Взаимодействие с турецкой стороной на сирийском треке по различным каналам идет в обычном режиме. Каких-либо изменений – под воздействием сторонних факторов типа украинских событий – в этой связи не наблюдаем", - сказал Пилипсон.Он пояснил, что двустороннее сотрудничество основано прежде всего на прагматизме и обоюдной выгоде, направлено на укрепление безопасности и стабильности в регионе."Помимо двустороннего досье, безусловно, особенно ценим сложившееся взаимопонимание с Анкарой и Тегераном в рамках "Астанинской тройки", которая продолжает оставаться наиболее эффективным механизмом переговоров", - добавил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>
https://ria.ru/20220310/spetsoperatsiya-1777516256.html
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775514832.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тегеран (город), анкара, сирия, россия, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юрий пилипсон
10:18 16.03.2022 (обновлено: 10:56 16.03.2022)
В МИД рассказали о взаимодействии с Турцией по Сирии
Глава департамента МИД Пилипсон: взаимодействие с Турцией по Сирии идет в обычном режиме