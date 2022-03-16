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Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару из-за действий США - РИА Новости, 16.03.2022
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Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару из-за действий США
Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару из-за действий США - РИА Новости, 16.03.2022
Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару из-за действий США
Доверие к доллару существенно подрывается из-за действий американских властей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:38
2022-03-16T15:38
экономика
россия
евразийский экономический союз
китай
индия
сша
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Доверие к доллару существенно подрывается из-за действий американских властей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Доверие к доллару существенно подрывается теми ограничениями, которые сами же американские власти вводят в отношении использования американской валюты", - сказал Силуанов в интервью RT Arabic.Он отметил, что Россия в последние годы все больше и больше переходила на расчеты в национальных валютах."Если это торговля с нашими постоянными партнерами, такими как Китай, Индия, и другими странами в первую очередь нашего близкого окружения - ЕАЭС - то объемы недолларовой торговли, расчетов в национальных валютах увеличивается с каждым годом", - указал Силуанов.
https://ria.ru/20220316/dollar-1778367399.html
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экономика, россия, евразийский экономический союз, китай, индия, сша
15:38 16.03.2022
 
Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару из-за действий США

Глава Минфина Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару из-за действий США

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры США
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Доверие к доллару существенно подрывается из-за действий американских властей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Доверие к доллару существенно подрывается теми ограничениями, которые сами же американские власти вводят в отношении использования американской валюты", - сказал Силуанов в интервью RT Arabic.
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Spiegel назвал три признака заката доллара
Он отметил, что Россия в последние годы все больше и больше переходила на расчеты в национальных валютах.
"Если это торговля с нашими постоянными партнерами, такими как Китай, Индия, и другими странами в первую очередь нашего близкого окружения - ЕАЭС - то объемы недолларовой торговли, расчетов в национальных валютах увеличивается с каждым годом", - указал Силуанов.
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