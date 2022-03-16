https://ria.ru/20220316/siluanov-1778463244.html
Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару из-за действий США
Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару из-за действий США - РИА Новости, 16.03.2022
Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару из-за действий США
Доверие к доллару существенно подрывается из-за действий американских властей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:38
2022-03-16T15:38
2022-03-16T15:38
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Доверие к доллару существенно подрывается из-за действий американских властей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Доверие к доллару существенно подрывается теми ограничениями, которые сами же американские власти вводят в отношении использования американской валюты", - сказал Силуанов в интервью RT Arabic.Он отметил, что Россия в последние годы все больше и больше переходила на расчеты в национальных валютах."Если это торговля с нашими постоянными партнерами, такими как Китай, Индия, и другими странами в первую очередь нашего близкого окружения - ЕАЭС - то объемы недолларовой торговли, расчетов в национальных валютах увеличивается с каждым годом", - указал Силуанов.
https://ria.ru/20220316/dollar-1778367399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евразийский экономический союз, китай, индия, сша
Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару из-за действий США
Глава Минфина Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару из-за действий США