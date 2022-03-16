Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал политику Запада на сдерживание России долгосрочной стратегией - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/sderzhivanie-1778487284.html
Путин назвал политику Запада на сдерживание России долгосрочной стратегией
Путин назвал политику Запада на сдерживание России долгосрочной стратегией - РИА Новости, 16.03.2022
Путин назвал политику Запада на сдерживание России долгосрочной стратегией
Политика сдерживания и ослабления России - это осознанная и долгосрочная стратегия Запада, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:52
2022-03-16T17:15
владимир путин
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761479526_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_93b886d13545692985a30a808683679b.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Политика сдерживания и ослабления России - это осознанная и долгосрочная стратегия Запада, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо четко понимать, что новый пакет санкций и ограничений против нас последовал бы при любом развитии событий, хочу это подчеркнуть. Наша военная операция на Украине - для Запада лишь повод для очередных санкций. Да, конечно, они сейчас носят концентрированный характер, но таким же образом стал для них, для западников и референдум в Крыму, который прошел, кстати говоря, ровно 16 марта 2014 года 8 лет назад, в ходе которого крымчане и севастопольцы сделали свой свободный выбор быть вместе со своей исторической родиной", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ."Повторю, речь лишь о поводах. Вот политика сдерживания, ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции, блокады – это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний, их цель нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России", - подчеркнул он.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761479526_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_5d60c2f6f0560b6e8229a11f70f1939e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, в мире
16:52 16.03.2022 (обновлено: 17:15 16.03.2022)
 
Путин назвал политику Запада на сдерживание России долгосрочной стратегией

Путин: политика Запада на сдерживание России — осознанная и долгосрочная стратегия

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Политика сдерживания и ослабления России - это осознанная и долгосрочная стратегия Запада, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Надо четко понимать, что новый пакет санкций и ограничений против нас последовал бы при любом развитии событий, хочу это подчеркнуть. Наша военная операция на Украине - для Запада лишь повод для очередных санкций. Да, конечно, они сейчас носят концентрированный характер, но таким же образом стал для них, для западников и референдум в Крыму, который прошел, кстати говоря, ровно 16 марта 2014 года 8 лет назад, в ходе которого крымчане и севастопольцы сделали свой свободный выбор быть вместе со своей исторической родиной", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ.
"Повторю, речь лишь о поводах. Вот политика сдерживания, ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции, блокады – это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний, их цель нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России", - подчеркнул он.
Сколько США тратят на сдерживание России
26 января, 16:39Инфографика
Сколько США тратят на сдерживание России
Инфографика
Посмотреть
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала