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Путин назвал политику Запада на сдерживание России долгосрочной стратегией

Путин назвал политику Запада на сдерживание России долгосрочной стратегией - РИА Новости, 16.03.2022

Путин назвал политику Запада на сдерживание России долгосрочной стратегией

Политика сдерживания и ослабления России - это осознанная и долгосрочная стратегия Запада, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:52

2022-03-16T16:52

2022-03-16T17:15

владимир путин

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украина

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Политика сдерживания и ослабления России - это осознанная и долгосрочная стратегия Запада, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо четко понимать, что новый пакет санкций и ограничений против нас последовал бы при любом развитии событий, хочу это подчеркнуть. Наша военная операция на Украине - для Запада лишь повод для очередных санкций. Да, конечно, они сейчас носят концентрированный характер, но таким же образом стал для них, для западников и референдум в Крыму, который прошел, кстати говоря, ровно 16 марта 2014 года 8 лет назад, в ходе которого крымчане и севастопольцы сделали свой свободный выбор быть вместе со своей исторической родиной", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ."Повторю, речь лишь о поводах. Вот политика сдерживания, ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции, блокады – это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний, их цель нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России", - подчеркнул он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, украина, в мире