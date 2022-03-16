16:52 16.03.2022 (обновлено: 17:15 16.03.2022)
Путин назвал политику Запада на сдерживание России долгосрочной стратегией
Путин: политика Запада на сдерживание России — осознанная и долгосрочная стратегия
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Политика сдерживания и ослабления России - это осознанная и долгосрочная стратегия Запада, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Надо четко понимать, что новый пакет санкций и ограничений против нас последовал бы при любом развитии событий, хочу это подчеркнуть. Наша военная операция на Украине - для Запада лишь повод для очередных санкций. Да, конечно, они сейчас носят концентрированный характер, но таким же образом стал для них, для западников и референдум в Крыму, который прошел, кстати говоря, ровно 16 марта 2014 года 8 лет назад, в ходе которого крымчане и севастопольцы сделали свой свободный выбор быть вместе со своей исторической родиной", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержке субъектов РФ.
"Повторю, речь лишь о поводах. Вот политика сдерживания, ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции, блокады – это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний, их цель нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России", - подчеркнул он.