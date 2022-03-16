Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что санкции нанесли удар по всей мировой экономике - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778484652.html
Путин заявил, что санкции нанесли удар по всей мировой экономике
Путин заявил, что санкции нанесли удар по всей мировой экономике - РИА Новости, 16.03.2022
Путин заявил, что санкции нанесли удар по всей мировой экономике
Санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:44
2022-03-16T17:15
владимир путин
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100168/20/1001682005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_785787d09e7ab53c61232292b24e3ec8.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин."В качестве оружия они избрали и экономические, финансовые, торговые и другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас, кстати говоря, по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Запад в связи с этим ввел ряд новых экономических санкций против РФ.
https://ria.ru/20220316/serbiya-1778476969.html
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778416164.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100168/20/1001682005_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd6e77ef3b3072d453869dc95202383b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
16:44 16.03.2022 (обновлено: 17:15 16.03.2022)
 
Путин заявил, что санкции нанесли удар по всей мировой экономике

Президент Путин заявил, что санкции нанесли удар по всей мировой экономике

© РИА Новости / Антон ДенисовДенежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли
Денежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Денежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин.
"В качестве оружия они избрали и экономические, финансовые, торговые и другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас, кстати говоря, по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 16:21
Санкции Евросоюза ударили не по России, а по Сербии, заявил Вучич
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Запад в связи с этим ввел ряд новых экономических санкций против РФ.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 12:10
Россию не удастся задушить санкциями, заявила Памфилова
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала