https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778484652.html

Путин заявил, что санкции нанесли удар по всей мировой экономике

Путин заявил, что санкции нанесли удар по всей мировой экономике - РИА Новости, 16.03.2022

Путин заявил, что санкции нанесли удар по всей мировой экономике

Санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:44

2022-03-16T16:44

2022-03-16T17:15

владимир путин

экономика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин."В качестве оружия они избрали и экономические, финансовые, торговые и другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас, кстати говоря, по самим европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Запад в связи с этим ввел ряд новых экономических санкций против РФ.

https://ria.ru/20220316/serbiya-1778476969.html

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778416164.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф