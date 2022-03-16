15:43 16.03.2022 (обновлено: 15:53 16.03.2022)
Абрамович не утратит португальское гражданство из-за санкций
Португалия изменит закон, на основании которого Абрамович получил гражданство
Предприниматель Роман Абрамович
МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. В португальский закон о гражданстве на основании сефардского происхождения будут внесены изменения, заявил министр иностранных дел страны Аугушту Сантуш Силва, сообщает sicnoticias.pt.
Именно по этому закону гражданство Португалии получил российский бизнесмен Роман Абрамович, сейчас прокуратура ведет расследование по этому поводу. Португальская судебная полиция на прошлой неделе задержала раввина еврейской общины города Порту, которая выдала сертификат Абрамовичу о его происхождении.
Закон о предоставлении гражданства по возвращении позволяет потомкам евреев-сефардов, изгнанных из Испании и Португалии в конце XV века, получить португальское гражданство.
"Указ вводит требование о реальной связи с Португалией", — пояснил министр суть изменений. Он добавил, что этот "механизм" предназначен для предотвращения "манипулирования законом". Глава МИД пояснил, что изменение закона не будет иметь обратной силы, то есть гражданство у Абрамовича на этом основании не отберут.
Накануне, выступая в парламенте, Аугушту Сантуш Силва дал понять, что введенные санкции в отношении Абрамовича будут применяться вне зависимости от наличия у него португальского гражданства. По его словам, санкции будут применяться вне зависимости являются ли люди, в отношении которых они введены "кандидатами на получение вида на жительство на основании инвестиций, или португальскими гражданами". "Если на них наложены санкции – санкции будут применяться", - сказал Силва.
В апреле прошлого года Абрамович получил гражданство Португалии на основании закона о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенных в христианство, получить португальское гражданство. По данным минюста страны, как доказательство происхождения от сефардов Абрамович предоставил сертификат от еврейской общины города Порту.
По информации СМИ, процесс получения гражданства российским миллиардером был завершен "в рекордно короткие сроки".