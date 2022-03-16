https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778464747.html

Абрамович не утратит португальское гражданство из-за санкций

Абрамович не утратит португальское гражданство из-за санкций - РИА Новости, 16.03.2022

Абрамович не утратит португальское гражданство из-за санкций

В португальский закон о гражданстве на основании сефардского происхождения будут внесены изменения, заявил министр иностранных дел страны Аугушту Сантуш Силва,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:43

2022-03-16T15:43

2022-03-16T15:53

в мире

аугушту сантуш силва

португалия

порту (округ)

роман абрамович

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. В португальский закон о гражданстве на основании сефардского происхождения будут внесены изменения, заявил министр иностранных дел страны Аугушту Сантуш Силва, сообщает sicnoticias.pt.Именно по этому закону гражданство Португалии получил российский бизнесмен Роман Абрамович, сейчас прокуратура ведет расследование по этому поводу. Португальская судебная полиция на прошлой неделе задержала раввина еврейской общины города Порту, которая выдала сертификат Абрамовичу о его происхождении.Закон о предоставлении гражданства по возвращении позволяет потомкам евреев-сефардов, изгнанных из Испании и Португалии в конце XV века, получить португальское гражданство.Накануне, выступая в парламенте, Аугушту Сантуш Силва дал понять, что введенные санкции в отношении Абрамовича будут применяться вне зависимости от наличия у него португальского гражданства. По его словам, санкции будут применяться вне зависимости являются ли люди, в отношении которых они введены "кандидатами на получение вида на жительство на основании инвестиций, или португальскими гражданами". "Если на них наложены санкции – санкции будут применяться", - сказал Силва.В апреле прошлого года Абрамович получил гражданство Португалии на основании закона о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенных в христианство, получить португальское гражданство. По данным минюста страны, как доказательство происхождения от сефардов Абрамович предоставил сертификат от еврейской общины города Порту.По информации СМИ, процесс получения гражданства российским миллиардером был завершен "в рекордно короткие сроки".

https://rsport.ria.ru/20220315/chelsi-1778176475.html

https://ria.ru/20220222/grazhdanstvo-1774438618.html

португалия

порту (округ)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, аугушту сантуш силва, португалия, порту (округ), роман абрамович, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии