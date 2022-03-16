https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778457380.html

Правительство Нидерландов: санкции против России негативно влияют на бизнес

Правительство Нидерландов: санкции против России негативно влияют на бизнес - РИА Новости, 16.03.2022

Правительство Нидерландов: санкции против России негативно влияют на бизнес

Антироссийские санкции ЕС имеют серьезные последствия для голландских предпринимателей, из-за чего резко выросло число запросов от бизнесменов, говорится в... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:14

2022-03-16T15:14

2022-03-16T15:14

россия

нидерланды

санкции в отношении россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40866/23/408662345_0:148:2884:1770_1920x0_80_0_0_6155d4fb8fb9f83dfd2f6cf49d1ad638.jpg

ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции ЕС имеют серьезные последствия для голландских предпринимателей, из-за чего резко выросло число запросов от бизнесменов, говорится в сообщении кабмина Нидерландов."Европейские санкции сильно ударили по России, но также имеют серьезные последствия для голландских предпринимателей", - говорится в сообщении.Отмечается, что число запросов от ведущих дела в России голландских бизнесменов в Нидерландское агентство по предпринимательству (RVO) резко выросло в последние недели из-за сложившейся ситуации. Предприниматели задаются вопросом, могут ли они по-прежнему вести дела с российской компанией или физическим лицом."В связи с расширением списка товаров, подпадающих под экспортный контроль, голландские предприниматели должны выяснить, разрешено ли им по-прежнему поставлять свою продукцию в Россию", - сообщил кабмин.Власти Нидерландов в настоящее время ищут другие рынки и направляют предпринимателей в торговые миссии, чтобы узнать, где они могут заниматься своим бизнесом.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

россия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, нидерланды, санкции в отношении россии, экономика