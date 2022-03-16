https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778457380.html
Правительство Нидерландов: санкции против России негативно влияют на бизнес
Правительство Нидерландов: санкции против России негативно влияют на бизнес - РИА Новости, 16.03.2022
Правительство Нидерландов: санкции против России негативно влияют на бизнес
Антироссийские санкции ЕС имеют серьезные последствия для голландских предпринимателей, из-за чего резко выросло число запросов от бизнесменов, говорится в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:14
2022-03-16T15:14
2022-03-16T15:14
россия
нидерланды
санкции в отношении россии
экономика
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ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции ЕС имеют серьезные последствия для голландских предпринимателей, из-за чего резко выросло число запросов от бизнесменов, говорится в сообщении кабмина Нидерландов."Европейские санкции сильно ударили по России, но также имеют серьезные последствия для голландских предпринимателей", - говорится в сообщении.Отмечается, что число запросов от ведущих дела в России голландских бизнесменов в Нидерландское агентство по предпринимательству (RVO) резко выросло в последние недели из-за сложившейся ситуации. Предприниматели задаются вопросом, могут ли они по-прежнему вести дела с российской компанией или физическим лицом."В связи с расширением списка товаров, подпадающих под экспортный контроль, голландские предприниматели должны выяснить, разрешено ли им по-прежнему поставлять свою продукцию в Россию", - сообщил кабмин.Власти Нидерландов в настоящее время ищут другие рынки и направляют предпринимателей в торговые миссии, чтобы узнать, где они могут заниматься своим бизнесом.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нидерланды, санкции в отношении россии, экономика
Правительство Нидерландов: санкции против России негативно влияют на бизнес
Правительство Нидерландов: санкции ЕС против России имеют сильные последствия для бизнеса