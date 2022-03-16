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Антироссийские санкции не пройдут безвредно для Евросоюза, считает постпред - РИА Новости, 16.03.2022
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Антироссийские санкции не пройдут безвредно для Евросоюза, считает постпред
Антироссийские санкции не пройдут безвредно для Евросоюза, считает постпред - РИА Новости, 16.03.2022
Антироссийские санкции не пройдут безвредно для Евросоюза, считает постпред
Антироссийские санкции не пройдут безвредно для ЕС, потому что Россия и страны Евросоюза прочно связаны в области экономики, заявил постпред РФ при ЕС Владимир... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:06
2022-03-16T15:29
санкции в отношении россии
россия
евросоюз
в мире
владимир чижов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции не пройдут безвредно для ЕС, потому что Россия и страны Евросоюза прочно связаны в области экономики, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Степень взаимозависимости России и стран Евросоюза, в первую очередь в торгово-экономической области, достаточно высока, чтобы, во-первых, подобные односторонние действия могли пройти безболезненно для самих организаторов, то есть для самих ЕС-овцев. И второе, чтобы они могли полностью герметично изолировать Россию от ее европейских соседей. Ни того, ни другого нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
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санкции в отношении россии, россия, евросоюз, в мире, владимир чижов
15:06 16.03.2022 (обновлено: 15:29 16.03.2022)
 
Антироссийские санкции не пройдут безвредно для Евросоюза, считает постпред

Постпред при Евросоюзе Чижов: антироссийские санкции не пройдут безвредно для Европы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции не пройдут безвредно для ЕС, потому что Россия и страны Евросоюза прочно связаны в области экономики, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Степень взаимозависимости России и стран Евросоюза, в первую очередь в торгово-экономической области, достаточно высока, чтобы, во-первых, подобные односторонние действия могли пройти безболезненно для самих организаторов, то есть для самих ЕС-овцев. И второе, чтобы они могли полностью герметично изолировать Россию от ее европейских соседей. Ни того, ни другого нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
Очередь на АЗС в Испании - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 08:00
Антироссийские санкции убивают экономику Европы
 
Санкции в отношении РоссииРоссияЕвросоюзВ миреВладимир Чижов
 
 
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