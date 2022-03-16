https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778456101.html

Антироссийские санкции не пройдут безвредно для Евросоюза, считает постпред

Антироссийские санкции не пройдут безвредно для Евросоюза, считает постпред - РИА Новости, 16.03.2022

Антироссийские санкции не пройдут безвредно для Евросоюза, считает постпред

Антироссийские санкции не пройдут безвредно для ЕС, потому что Россия и страны Евросоюза прочно связаны в области экономики, заявил постпред РФ при ЕС Владимир... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:06

2022-03-16T15:06

2022-03-16T15:29

санкции в отношении россии

россия

евросоюз

в мире

владимир чижов

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции не пройдут безвредно для ЕС, потому что Россия и страны Евросоюза прочно связаны в области экономики, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Степень взаимозависимости России и стран Евросоюза, в первую очередь в торгово-экономической области, достаточно высока, чтобы, во-первых, подобные односторонние действия могли пройти безболезненно для самих организаторов, то есть для самих ЕС-овцев. И второе, чтобы они могли полностью герметично изолировать Россию от ее европейских соседей. Ни того, ни другого нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, евросоюз, в мире, владимир чижов