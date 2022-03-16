https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778440807.html
В Бельгии опасаются закрытия пищевых предприятий из-за роста цен на энергию
В Бельгии опасаются закрытия пищевых предприятий из-за роста цен на энергию - РИА Новости, 16.03.2022
В Бельгии опасаются закрытия пищевых предприятий из-за роста цен на энергию
Ряд предприятий пищевой промышленности Бельгии могут закрыться из-за роста цен на энергию, сырье и транспорт, вызванного, в том числе, кризисом на Украине,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:54
2022-03-16T13:54
2022-03-16T13:54
бельгия
признание днр и лнр в россии
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Ряд предприятий пищевой промышленности Бельгии могут закрыться из-за роста цен на энергию, сырье и транспорт, вызванного, в том числе, кризисом на Украине, говорится в заявлении Бельгийской федерации пищевой промышленности.Федерация указывает, что для некоторых компаний счета за электричество выросли в пять раз, что ставит под вопрос продолжение их деятельности. "Призываем федеральное правительство помочь с оплатой счетов за электричество пищевых компаний, принять конкретные меры в поддержку наиболее пострадавших", - говорится в документе.Ранее правительство Бельгии на фоне роста цен на топливо и электроэнергию решило временно снизить НДС на электричество и газ с 21% до 6%, а также сократить акцизы на топливо.Однако представители пищевой промышленности считают, что нужны дополнительные адресные меры для поддержки предприятий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бельгия, признание днр и лнр в россии, в мире, санкции в отношении россии
В Бельгии опасаются закрытия пищевых предприятий из-за роста цен на энергию
В Бельгии опасаются закрытия пищевых предприятий из-за роста цен на энергию и сырье
БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Ряд предприятий пищевой промышленности Бельгии могут закрыться из-за роста цен на энергию, сырье и транспорт, вызванного, в том числе, кризисом на Украине, говорится в заявлении Бельгийской федерации пищевой промышленности.
"Наши предприятия сталкиваются с историческим ростом издержек… Это может привести к тому, что ряд компаний частично или полностью прекратят свою деятельность, так как производство становится нерентабельным", - говорится в документе.
Федерация указывает, что для некоторых компаний счета за электричество выросли в пять раз, что ставит под вопрос продолжение их деятельности. "Призываем федеральное правительство помочь с оплатой счетов за электричество пищевых компаний, принять конкретные меры в поддержку наиболее пострадавших", - говорится в документе.
Ранее правительство Бельгии
на фоне роста цен на топливо и электроэнергию решило временно снизить НДС на электричество и газ с 21% до 6%, а также сократить акцизы на топливо.
Однако представители пищевой промышленности считают, что нужны дополнительные адресные меры для поддержки предприятий.