https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778440807.html

В Бельгии опасаются закрытия пищевых предприятий из-за роста цен на энергию

В Бельгии опасаются закрытия пищевых предприятий из-за роста цен на энергию - РИА Новости, 16.03.2022

В Бельгии опасаются закрытия пищевых предприятий из-за роста цен на энергию

Ряд предприятий пищевой промышленности Бельгии могут закрыться из-за роста цен на энергию, сырье и транспорт, вызванного, в том числе, кризисом на Украине,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:54

2022-03-16T13:54

2022-03-16T13:54

бельгия

признание днр и лнр в россии

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Ряд предприятий пищевой промышленности Бельгии могут закрыться из-за роста цен на энергию, сырье и транспорт, вызванного, в том числе, кризисом на Украине, говорится в заявлении Бельгийской федерации пищевой промышленности.Федерация указывает, что для некоторых компаний счета за электричество выросли в пять раз, что ставит под вопрос продолжение их деятельности. "Призываем федеральное правительство помочь с оплатой счетов за электричество пищевых компаний, принять конкретные меры в поддержку наиболее пострадавших", - говорится в документе.Ранее правительство Бельгии на фоне роста цен на топливо и электроэнергию решило временно снизить НДС на электричество и газ с 21% до 6%, а также сократить акцизы на топливо.Однако представители пищевой промышленности считают, что нужны дополнительные адресные меры для поддержки предприятий.

https://ria.ru/20220307/kompanii-1777062178.html

бельгия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

бельгия, признание днр и лнр в россии, в мире, санкции в отношении россии