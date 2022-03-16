https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778433138.html

Тема санкций фигурирует на российско-украинских переговорах, заявил Песков

Тема санкций фигурирует на российско-украинских переговорах, заявил Песков - РИА Новости, 16.03.2022

Тема санкций фигурирует на российско-украинских переговорах, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что тема санкций на переговорах представителей РФ и Украины фигурирует, в то же время он считает... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:23

2022-03-16T13:23

2022-03-16T13:23

россия

украина

киев

экономика

втб

сбербанк россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что тема санкций на переговорах представителей РФ и Украины фигурирует, в то же время он считает пока невозможным раскрывать подробности."Я оставляю без комментариев. Действительно, тема санкций фигурирует на этих переговорах. Но какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия увязывать подписание итогового документа с Киевом со снятием западных санкций.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778430451.html

россия

украина

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, экономика, втб, сбербанк россии, санкции в отношении россии