https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778433138.html
Тема санкций фигурирует на российско-украинских переговорах, заявил Песков
Тема санкций фигурирует на российско-украинских переговорах, заявил Песков - РИА Новости, 16.03.2022
Тема санкций фигурирует на российско-украинских переговорах, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что тема санкций на переговорах представителей РФ и Украины фигурирует, в то же время он считает... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:23
2022-03-16T13:23
2022-03-16T13:23
россия
украина
киев
экономика
втб
сбербанк россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что тема санкций на переговорах представителей РФ и Украины фигурирует, в то же время он считает пока невозможным раскрывать подробности."Я оставляю без комментариев. Действительно, тема санкций фигурирует на этих переговорах. Но какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия увязывать подписание итогового документа с Киевом со снятием западных санкций.Россия 24 февраля начала специальную военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778430451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, экономика, втб, сбербанк россии, санкции в отношении россии
Тема санкций фигурирует на российско-украинских переговорах, заявил Песков
Песков: тема санкций фигурирует на переговорах представителей России и Украины