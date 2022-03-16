Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали введение Россией санкций против Байдена - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778431570.html
В Кремле прокомментировали введение Россией санкций против Байдена
В Кремле прокомментировали введение Россией санкций против Байдена - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле прокомментировали введение Россией санкций против Байдена
Введение санкций РФ против президента США Джо Байдена не означает отказа от контактов на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Владимира... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:15
2022-03-16T13:48
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
в мире
политика
сша
россия
ллойд остин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Введение санкций РФ против президента США Джо Байдена не означает отказа от контактов на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."При необходимости эти контакты могут возобновиться, и введение этих санкций не означает отказ от контактов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, означает ли внесение Байдена в санкционный список РФ отказ от контактов на высшем уровне.При этом с начала спецоперации на Украине президенты России и США не общались, уточнил Песков.Министерство иностранных дел России 15 марта опубликовало в ответ на санкции США против российских должностных лиц "стоп-лист" из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778344721.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_196:0:2622:1820_1920x0_80_0_0_ed23f2d2e5391f9be515413180b35157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, джо байден, дмитрий песков, в мире, политика, сша, россия, ллойд остин, энтони блинкен, украина
13:15 16.03.2022 (обновлено: 13:48 16.03.2022)
 
В Кремле прокомментировали введение Россией санкций против Байдена

Песков: введение санкций против Байдена не означает отказа от контактов на высшем уровне

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Введение санкций РФ против президента США Джо Байдена не означает отказа от контактов на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"При необходимости эти контакты могут возобновиться, и введение этих санкций не означает отказ от контактов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, означает ли внесение Байдена в санкционный список РФ отказ от контактов на высшем уровне.
При этом с начала спецоперации на Украине президенты России и США не общались, уточнил Песков.
Министерство иностранных дел России 15 марта опубликовало в ответ на санкции США против российских должностных лиц "стоп-лист" из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 20:42
Белый дом отреагировал на санкции России против Байдена
 
Владимир ПутинДжо БайденДмитрий ПесковВ миреПолитикаСШАРоссияЛлойд ОстинЭнтони БлинкенУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала