https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778431570.html

В Кремле прокомментировали введение Россией санкций против Байдена

В Кремле прокомментировали введение Россией санкций против Байдена - РИА Новости, 16.03.2022

В Кремле прокомментировали введение Россией санкций против Байдена

Введение санкций РФ против президента США Джо Байдена не означает отказа от контактов на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Владимира... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:15

2022-03-16T13:15

2022-03-16T13:48

владимир путин

джо байден

дмитрий песков

в мире

политика

сша

россия

ллойд остин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Введение санкций РФ против президента США Джо Байдена не означает отказа от контактов на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."При необходимости эти контакты могут возобновиться, и введение этих санкций не означает отказ от контактов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, означает ли внесение Байдена в санкционный список РФ отказ от контактов на высшем уровне.При этом с начала спецоперации на Украине президенты России и США не общались, уточнил Песков.Министерство иностранных дел России 15 марта опубликовало в ответ на санкции США против российских должностных лиц "стоп-лист" из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.

https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778344721.html

сша

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, джо байден, дмитрий песков, в мире, политика, сша, россия, ллойд остин, энтони блинкен, украина