https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778431570.html
В Кремле прокомментировали введение Россией санкций против Байдена
В Кремле прокомментировали введение Россией санкций против Байдена - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле прокомментировали введение Россией санкций против Байдена
Введение санкций РФ против президента США Джо Байдена не означает отказа от контактов на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Владимира... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:15
2022-03-16T13:15
2022-03-16T13:48
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
в мире
политика
сша
россия
ллойд остин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Введение санкций РФ против президента США Джо Байдена не означает отказа от контактов на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."При необходимости эти контакты могут возобновиться, и введение этих санкций не означает отказ от контактов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, означает ли внесение Байдена в санкционный список РФ отказ от контактов на высшем уровне.При этом с начала спецоперации на Украине президенты России и США не общались, уточнил Песков.Министерство иностранных дел России 15 марта опубликовало в ответ на санкции США против российских должностных лиц "стоп-лист" из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
https://ria.ru/20220315/sanktsii-1778344721.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_196:0:2622:1820_1920x0_80_0_0_ed23f2d2e5391f9be515413180b35157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, джо байден, дмитрий песков, в мире, политика, сша, россия, ллойд остин, энтони блинкен, украина
13:15 16.03.2022 (обновлено: 13:48 16.03.2022)
В Кремле прокомментировали введение Россией санкций против Байдена
Песков: введение санкций против Байдена не означает отказа от контактов на высшем уровне