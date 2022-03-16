https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778430451.html

Россия может расширить ответные меры на санкции Запада, предупредил Кремль

Россия может расширить ответные меры на санкции Запада, предупредил Кремль - РИА Новости, 16.03.2022

Россия может расширить ответные меры на санкции Запада, предупредил Кремль

Россия может расширить ответные меры на западные санкции и на лидеров стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:13

2022-03-16T13:13

2022-03-16T13:26

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия может расширить ответные меры на западные санкции и на лидеров стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Можно. Нужно ожидать, конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать расширения санкционного списка на других глав государств.В ответ на санкции США против российских должностных лиц министерство иностранных дел России 15 марта опубликовало "стоп-лист" из 13 американских граждан. В него вошли в том числе президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778401159.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии