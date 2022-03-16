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Россия может расширить ответные меры на санкции Запада, предупредил Кремль - РИА Новости, 16.03.2022
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Россия может расширить ответные меры на санкции Запада, предупредил Кремль
Россия может расширить ответные меры на санкции Запада, предупредил Кремль - РИА Новости, 16.03.2022
Россия может расширить ответные меры на санкции Запада, предупредил Кремль
Россия может расширить ответные меры на западные санкции и на лидеров стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:13
2022-03-16T13:26
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия может расширить ответные меры на западные санкции и на лидеров стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Можно. Нужно ожидать, конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать расширения санкционного списка на других глав государств.В ответ на санкции США против российских должностных лиц министерство иностранных дел России 15 марта опубликовало "стоп-лист" из 13 американских граждан. В него вошли в том числе президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:13 16.03.2022 (обновлено: 13:26 16.03.2022)
 
Россия может расширить ответные меры на санкции Запада, предупредил Кремль

Пресс-секретарь Песков: Россия может расширить ответные меры на санкции Запада

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия может расширить ответные меры на западные санкции и на лидеров стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Можно. Нужно ожидать, конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать расширения санкционного списка на других глав государств.
В ответ на санкции США против российских должностных лиц министерство иностранных дел России 15 марта опубликовало "стоп-лист" из 13 американских граждан. В него вошли в том числе президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
Шпиль Сенатской башни Кремля и штандарт президента РФ на Сенатском дворце - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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В Польше признали, что санкции против России оказались "дырявыми"
 
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