https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778379035.html

Мессенджер Slack начал отключать своих клиентов в России

Мессенджер Slack начал отключать своих клиентов в России - РИА Новости, 16.03.2022

Мессенджер Slack начал отключать своих клиентов в России

Приложение для обмена сообщениями Slack начало отключать своих клиентов в России в связи с международными санкциями, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:00

2022-03-16T09:00

2022-03-16T11:14

экономика

технологии

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Приложение для обмена сообщениями Slack начало отключать своих клиентов в России в связи с международными санкциями, говорится в пресс-релизе компании.Мессенджер также уточняет, что в основном отключение происходит с организациями, на которые распространяются прямые санкции - условия таких санкций требуют немедленного прекращения взаимодействия без предварительного уведомления.Slack не удаляет данные, но компании, находящиеся под санкциями, не смогут получить доступ к ним, по крайней мере, до тех пор, пока санкции не будут сняты, пояснили там.Slack Technologies занимается управлением популярного корпоративного приложения для мгновенного обмена сообщениями между сотрудниками.

https://ria.ru/20220314/meta-1778113457.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии