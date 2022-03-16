Рейтинг@Mail.ru
Мессенджер Slack начал отключать своих клиентов в России - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778379035.html
Мессенджер Slack начал отключать своих клиентов в России
Мессенджер Slack начал отключать своих клиентов в России - РИА Новости, 16.03.2022
Мессенджер Slack начал отключать своих клиентов в России
Приложение для обмена сообщениями Slack начало отключать своих клиентов в России в связи с международными санкциями, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:00
2022-03-16T11:14
экономика
технологии
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:160:3217:1970_1920x0_80_0_0_284bbf20ee39f3f9148019f2c7884da6.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Приложение для обмена сообщениями Slack начало отключать своих клиентов в России в связи с международными санкциями, говорится в пресс-релизе компании.Мессенджер также уточняет, что в основном отключение происходит с организациями, на которые распространяются прямые санкции - условия таких санкций требуют немедленного прекращения взаимодействия без предварительного уведомления.Slack не удаляет данные, но компании, находящиеся под санкциями, не смогут получить доступ к ним, по крайней мере, до тех пор, пока санкции не будут сняты, пояснили там.Slack Technologies занимается управлением популярного корпоративного приложения для мгновенного обмена сообщениями между сотрудниками.
https://ria.ru/20220314/meta-1778113457.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff2184bafc71fd73286d9d3ebdd1855d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:00 16.03.2022 (обновлено: 11:14 16.03.2022)
 
Мессенджер Slack начал отключать своих клиентов в России

Мессенджер Slack начал отключать своих клиентов в России из-за международных санкций

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Cмартфон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Приложение для обмена сообщениями Slack начало отключать своих клиентов в России в связи с международными санкциями, говорится в пресс-релизе компании.
"Slack начал закрывать доступ для некоторых клиентов в России, поскольку он стремится соблюдать как международные санкции, так и политику материнской компании Salesforce", - говорится в сообщении.
Мессенджер также уточняет, что в основном отключение происходит с организациями, на которые распространяются прямые санкции - условия таких санкций требуют немедленного прекращения взаимодействия без предварительного уведомления.
Slack не удаляет данные, но компании, находящиеся под санкциями, не смогут получить доступ к ним, по крайней мере, до тех пор, пока санкции не будут сняты, пояснили там.
Slack Technologies занимается управлением популярного корпоративного приложения для мгновенного обмена сообщениями между сотрудниками.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 16:58
В Общественной палате назвали условия разблокировки Meta
 
ЭкономикаТехнологииСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала