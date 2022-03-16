https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778379035.html
Мессенджер Slack начал отключать своих клиентов в России
Мессенджер Slack начал отключать своих клиентов в России - РИА Новости, 16.03.2022
Мессенджер Slack начал отключать своих клиентов в России
Приложение для обмена сообщениями Slack начало отключать своих клиентов в России в связи с международными санкциями, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:00
2022-03-16T09:00
2022-03-16T11:14
экономика
технологии
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Приложение для обмена сообщениями Slack начало отключать своих клиентов в России в связи с международными санкциями, говорится в пресс-релизе компании.Мессенджер также уточняет, что в основном отключение происходит с организациями, на которые распространяются прямые санкции - условия таких санкций требуют немедленного прекращения взаимодействия без предварительного уведомления.Slack не удаляет данные, но компании, находящиеся под санкциями, не смогут получить доступ к ним, по крайней мере, до тех пор, пока санкции не будут сняты, пояснили там.Slack Technologies занимается управлением популярного корпоративного приложения для мгновенного обмена сообщениями между сотрудниками.
https://ria.ru/20220314/meta-1778113457.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:00 16.03.2022 (обновлено: 11:14 16.03.2022)
Мессенджер Slack начал отключать своих клиентов в России
Мессенджер Slack начал отключать своих клиентов в России из-за международных санкций
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Приложение для обмена сообщениями Slack начало отключать своих клиентов в России в связи с международными санкциями, говорится в пресс-релизе
компании.
"Slack начал закрывать доступ для некоторых клиентов в России, поскольку он стремится соблюдать как международные санкции, так и политику материнской компании Salesforce", - говорится в сообщении.
Мессенджер также уточняет, что в основном отключение происходит с организациями, на которые распространяются прямые санкции - условия таких санкций требуют немедленного прекращения взаимодействия без предварительного уведомления.
Slack не удаляет данные, но компании, находящиеся под санкциями, не смогут получить доступ к ним, по крайней мере, до тех пор, пока санкции не будут сняты, пояснили там.
Slack Technologies занимается управлением популярного корпоративного приложения для мгновенного обмена сообщениями между сотрудниками.