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Шмыгаль: на переговорах с премьерами обсуждались санкции против России - РИА Новости, 16.03.2022
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Шмыгаль: на переговорах с премьерами обсуждались санкции против России
Шмыгаль: на переговорах с премьерами обсуждались санкции против России - РИА Новости, 16.03.2022
Шмыгаль: на переговорах с премьерами обсуждались санкции против России
На переговорах с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве обсуждалось усиление санкций против РФ, гумподдержка Украины и ее вступление в ЕС, заявил... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T03:15
2022-03-16T03:17
в мире
владимир зеленский
матеуш моравецкий
ярослав качиньский
россия
чехия
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На переговорах с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве обсуждалось усиление санкций против РФ, гумподдержка Украины и ее вступление в ЕС, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша прибыли в Киев. Вечером во вторник Владимир Зеленский встретился с ними, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Во встрече также принимал участие Шмыгаль. Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.По его словам, Украина будет добиваться ареста средств и собственности России за рубежом. "Мы будем работать над тем, чтобы средства и собственность России за рубежом были арестованы. Мы верим в то, что страны-партнеры также присоединятся к этому масштабному плану", — сказал Шмыгаль.В числе других вопросов, обсуждавшихся на переговорах, - перспектива членства Украины в ЕС. "Мы глубоко проговорили дорожную карту движения Украины через процедуры, через кандидатство до собственно участия и членства в Европейском союзе", — заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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в мире, владимир зеленский, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, россия, чехия, киев, вооруженные силы рф, москва, санкции в отношении россии
03:15 16.03.2022 (обновлено: 03:17 16.03.2022)
 
Шмыгаль: на переговорах с премьерами обсуждались санкции против России

Шмыгаль: на переговорах с премьерами Польши, Чехии, Словении обсуждались новые санкции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На переговорах с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве обсуждалось усиление санкций против РФ, гумподдержка Украины и ее вступление в ЕС, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша прибыли в Киев. Вечером во вторник Владимир Зеленский встретился с ними, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Во встрече также принимал участие Шмыгаль. Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.

"Во время сегодняшней встречи мы с коллегами обговорили ряд вопросов, в частности это были вопросы продолжения и усиления санкционной политики, это были вопросы гуманитарной помощи нашей стране и нашим людям... Мы также обговорили сегодня и вопросы поддержки Украины в будущем", — сказал Шмыгаль на брифинге.

По его словам, Украина будет добиваться ареста средств и собственности России за рубежом. "Мы будем работать над тем, чтобы средства и собственность России за рубежом были арестованы. Мы верим в то, что страны-партнеры также присоединятся к этому масштабному плану", — сказал Шмыгаль.
В числе других вопросов, обсуждавшихся на переговорах, - перспектива членства Украины в ЕС. "Мы глубоко проговорили дорожную карту движения Украины через процедуры, через кандидатство до собственно участия и членства в Европейском союзе", — заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ЗеленскийМатеуш МоравецкийЯрослав КачиньскийРоссияЧехияКиевВооруженные силы РФМоскваСанкции в отношении России
 
 
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