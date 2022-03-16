https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778367242.html

Шмыгаль: на переговорах с премьерами обсуждались санкции против России

Шмыгаль: на переговорах с премьерами обсуждались санкции против России - РИА Новости, 16.03.2022

Шмыгаль: на переговорах с премьерами обсуждались санкции против России

На переговорах с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве обсуждалось усиление санкций против РФ, гумподдержка Украины и ее вступление в ЕС, заявил... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T03:15

2022-03-16T03:15

2022-03-16T03:17

в мире

владимир зеленский

матеуш моравецкий

ярослав качиньский

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чехия

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На переговорах с премьерами Польши, Чехии и Словении в Киеве обсуждалось усиление санкций против РФ, гумподдержка Украины и ее вступление в ЕС, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша прибыли в Киев. Вечером во вторник Владимир Зеленский встретился с ними, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Во встрече также принимал участие Шмыгаль. Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.По его словам, Украина будет добиваться ареста средств и собственности России за рубежом. "Мы будем работать над тем, чтобы средства и собственность России за рубежом были арестованы. Мы верим в то, что страны-партнеры также присоединятся к этому масштабному плану", — сказал Шмыгаль.В числе других вопросов, обсуждавшихся на переговорах, - перспектива членства Украины в ЕС. "Мы глубоко проговорили дорожную карту движения Украины через процедуры, через кандидатство до собственно участия и членства в Европейском союзе", — заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, россия, чехия, киев, вооруженные силы рф, москва, санкции в отношении россии