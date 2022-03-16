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Президент Молдавии призвала Россию вывести войска из Приднестровья - РИА Новости, 16.03.2022
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Президент Молдавии призвала Россию вывести войска из Приднестровья
Президент Молдавии призвала Россию вывести войска из Приднестровья - РИА Новости, 16.03.2022
Президент Молдавии призвала Россию вывести войска из Приднестровья
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия имеет значительную роль во всем, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения, поэтому РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:15
2022-03-16T23:59
в мире
россия
вооруженные силы рф
приднестровская молдавская республика
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия имеет значительную роль во всем, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения, поэтому Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных с территории Молдавии.Парламентская Ассамблея Совета Европы во вторник вечером приняла поправку к документу о действиях России на Украине, согласно которой признает Приднестровье "зоной российской оккупации". Вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча заявил на брифинге, что таким образом ПАСЕ пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики назвал формулировки ПАСЕ об "оккупированном" Россией Приднестровье деструктивными и противоречащими принципам мирного политического урегулирования отношений между Тирасполем и Кишиневом."Молдавия всегда ясно говорила, что Россия имеет значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения и заканчивая всем, что происходит по сегодняшний день. Мы просим вывести российских военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах Левобережья, мы выступаем за мирное решение конфликта", — заявила Санду.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220122/moldaviya-1769013294.html
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в мире, россия, вооруженные силы рф, приднестровская молдавская республика, молдавия, майя санду
20:15 16.03.2022 (обновлено: 23:59 16.03.2022)
 
Президент Молдавии призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Президент Молдавии Санду призвала Россию вывести войска из Приднестровья

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Майя Санду
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КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия имеет значительную роль во всем, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения, поэтому Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных с территории Молдавии.
Парламентская Ассамблея Совета Европы во вторник вечером приняла поправку к документу о действиях России на Украине, согласно которой признает Приднестровье "зоной российской оккупации". Вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча заявил на брифинге, что таким образом ПАСЕ пытается втянуть Молдавию в конфликт на Украине. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики назвал формулировки ПАСЕ об "оккупированном" Россией Приднестровье деструктивными и противоречащими принципам мирного политического урегулирования отношений между Тирасполем и Кишиневом.
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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Пушков придумал способ наказать Молдавию за враждебные высказывания Санду
"Молдавия всегда ясно говорила, что Россия имеет значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения и заканчивая всем, что происходит по сегодняшний день. Мы просим вывести российских военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах Левобережья, мы выступаем за мирное решение конфликта", — заявила Санду.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Лилиан Дарий - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 14:47
Санду назначила нового посла в России
 
В миреРоссияВооруженные силы РФПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияМайя Санду
 
 
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