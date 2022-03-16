https://ria.ru/20220316/samsungpay-1778436184.html

Samsung Pay продолжает работу в России

Samsung Pay продолжает работу в России - РИА Новости, 16.03.2022

Samsung Pay продолжает работу в России

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работу в России, при этом часть операций может быть недоступна для пользователей, сообщает Samsung. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:35

2022-03-16T13:35

2022-03-16T13:35

экономика

россия

втб

сбербанк россии

газпромбанк

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работу в России, при этом часть операций может быть недоступна для пользователей, сообщает Samsung."Сервис Samsung Pay продолжает свою работу в Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании в РФ.Там же отмечается, что из-за ограничений международных платежных систем в отношении российских банков в настоящее время могут быть недоступны некоторые операции, среди них - платежи и денежные переводы с помощью Samsung Pay картами Mastercard и Visa российских банков, выпуск новых билетов виртуальной карты "Тройка" в приложении "Метро Москвы".Ранее выпущенные и уже добавленные в Samsung Pay билеты продолжат работать в столичном транспорте. Платежи по картам "Мир" любых банков работают в Samsung Pay без ограничений, в списке банков на сайте компании в том числе указаны ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк и "Тинькофф банк".Во вторник в пресс-службе российской платежной системы "Мир" РИА Новости сообщили, что ее карты подгружаются в сервисы бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме. На прошлой неделе платежная система отмечала, что фиксирует большое количество запросов на добавление карт "Мир" разных банков в мобильные платежные сервисы, в связи с чем их подключение может потребовать больше времени.

https://ria.ru/20220315/michelin-1778300279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, втб, сбербанк россии, газпромбанк