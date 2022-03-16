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Samsung Pay продолжает работу в России - РИА Новости, 16.03.2022
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Samsung Pay продолжает работу в России
Samsung Pay продолжает работу в России - РИА Новости, 16.03.2022
Samsung Pay продолжает работу в России
Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работу в России, при этом часть операций может быть недоступна для пользователей, сообщает Samsung. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:35
2022-03-16T13:35
экономика
россия
втб
сбербанк россии
газпромбанк
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работу в России, при этом часть операций может быть недоступна для пользователей, сообщает Samsung."Сервис Samsung Pay продолжает свою работу в Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании в РФ.Там же отмечается, что из-за ограничений международных платежных систем в отношении российских банков в настоящее время могут быть недоступны некоторые операции, среди них - платежи и денежные переводы с помощью Samsung Pay картами Mastercard и Visa российских банков, выпуск новых билетов виртуальной карты "Тройка" в приложении "Метро Москвы".Ранее выпущенные и уже добавленные в Samsung Pay билеты продолжат работать в столичном транспорте. Платежи по картам "Мир" любых банков работают в Samsung Pay без ограничений, в списке банков на сайте компании в том числе указаны ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк и "Тинькофф банк".Во вторник в пресс-службе российской платежной системы "Мир" РИА Новости сообщили, что ее карты подгружаются в сервисы бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме. На прошлой неделе платежная система отмечала, что фиксирует большое количество запросов на добавление карт "Мир" разных банков в мобильные платежные сервисы, в связи с чем их подключение может потребовать больше времени.
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экономика, россия, втб, сбербанк россии, газпромбанк
13:35 16.03.2022
 
Samsung Pay продолжает работу в России

Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работу в России

© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип компании Samsung
Логотип компании Samsung - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Логотип компании Samsung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay продолжает работу в России, при этом часть операций может быть недоступна для пользователей, сообщает Samsung.
"Сервис Samsung Pay продолжает свою работу в Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании в РФ.
Там же отмечается, что из-за ограничений международных платежных систем в отношении российских банков в настоящее время могут быть недоступны некоторые операции, среди них - платежи и денежные переводы с помощью Samsung Pay картами Mastercard и Visa российских банков, выпуск новых билетов виртуальной карты "Тройка" в приложении "Метро Москвы".
Ранее выпущенные и уже добавленные в Samsung Pay билеты продолжат работать в столичном транспорте. Платежи по картам "Мир" любых банков работают в Samsung Pay без ограничений, в списке банков на сайте компании в том числе указаны ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк и "Тинькофф банк".
Во вторник в пресс-службе российской платежной системы "Мир" РИА Новости сообщили, что ее карты подгружаются в сервисы бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме. На прошлой неделе платежная система отмечала, что фиксирует большое количество запросов на добавление карт "Мир" разных банков в мобильные платежные сервисы, в связи с чем их подключение может потребовать больше времени.
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