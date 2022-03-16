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ВС уничтожили 180 украинских самолетов и вертолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/samolety-1778542337.html
ВС уничтожили 180 украинских самолетов и вертолетов с начала спецоперации
ВС уничтожили 180 украинских самолетов и вертолетов с начала спецоперации - РИА Новости, 16.03.2022
ВС уничтожили 180 украинских самолетов и вертолетов с начала спецоперации
Вооруженные силы РФ с начала военной операции на Украине уничтожили 180 самолётов и вертолётов, 1367 танков и другой бронетехники, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:44
2022-03-16T21:34
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
игорь конашенков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала военной операции на Украине уничтожили 180 самолётов и вертолётов, 1367 танков и другой бронетехники, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1367 танков и других боевых бронированных машин, 132 реактивных систем залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1156 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Российские военные за сутки уничтожили один вертолет и шесть беспилотников украинских войск, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Сараны, а также шесть беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге.Конашенков добавил, что авиация поразила 34 военных объекта Украины, среди них: одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники.Российские военные 16 марта ударом высокоточного оружия вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в украинской Виннице, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 16 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, игорь конашенков, владимир путин, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
19:44 16.03.2022 (обновлено: 21:34 16.03.2022)
 
ВС уничтожили 180 украинских самолетов и вертолетов с начала спецоперации

ВС России уничтожили 180 украинских самолетов и вертолетов с начала спецоперации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала военной операции на Украине уничтожили 180 самолётов и вертолётов, 1367 танков и другой бронетехники, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1367 танков и других боевых бронированных машин, 132 реактивных систем залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1156 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
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Российские военные за сутки уничтожили один вертолет и шесть беспилотников украинских войск, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Сараны, а также шесть беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге.
Конашенков добавил, что авиация поразила 34 военных объекта Украины, среди них: одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники.
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Российские военные 16 марта ударом высокоточного оружия вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в украинской Виннице, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Утром 16 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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