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У Японии есть свой интерес в проектах на Сахалине, заявил Кисида - РИА Новости, 16.03.2022
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У Японии есть свой интерес в проектах на Сахалине, заявил Кисида
У Японии есть свой интерес в проектах на Сахалине, заявил Кисида - РИА Новости, 16.03.2022
У Японии есть свой интерес в проектах на Сахалине, заявил Кисида
У Японии есть свой интерес в проектах на Сахалине, об этом премьер-министр Фумио Кисида заявил на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о том, не будут... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:07
2022-03-16T14:23
экономика
санкции в отношении россии
япония
фумио кисида
сахалин
сахалин-2
россия
газпром
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. У Японии есть свой интерес в проектах на Сахалине, об этом премьер-министр Фумио Кисида заявил на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о том, не будут ли санкции распространяться на эти проекты."Что касается проектов на Сахалине, прежде всего, "Сахалина-2", то у нашей страны в нем свои интересы. Он позволяет регулярно получать энергию по низким ценам. Это проект, в котором у нашей страны свои интересы. Проект "Сахалин-2" дает 9% от объема потребностей в СПГ. Мы считаем, что это важный для нашей страны проект с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергии", - сказал премьер.При этом он отметил, что Япония постарается, "соблюдая свою энергетическую безопасность, по возможности идти в ногу со странами "семерки" в вопросах санкций".Около 60% от производимого на "Сахалине-2" сжиженного природного газа (СПГ) предназначено для поставок в Японию.В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор-компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui &amp; Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.Компания Shell 28 февраля в свете событий на Украине объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью", предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2".Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил, что начал разработку шагов для выхода из проекта "Сахалин-1" из-за ситуации на Украине, где Россия проводит военную операцию.ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний.ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В Китае компания занимается продажей сжиженного природного газа и нефтехимической продукции, а также управляет двумя производствами смазочных материалов.Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.
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экономика, санкции в отношении россии, япония, фумио кисида, сахалин, сахалин-2, россия, газпром, газпром нефть, shell, северный поток — 2, цены на нефть
14:07 16.03.2022 (обновлено: 14:23 16.03.2022)
 
У Японии есть свой интерес в проектах на Сахалине, заявил Кисида

Кисида: у Японии есть свой интерес в проектах на Сахалине, прежде всего, в "Сахалине-2"

CC0 / 特急東海 / Врата Тории
Врата Тории - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
CC0 / 特急東海 /
Врата Тории
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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. У Японии есть свой интерес в проектах на Сахалине, об этом премьер-министр Фумио Кисида заявил на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о том, не будут ли санкции распространяться на эти проекты.
"Что касается проектов на Сахалине, прежде всего, "Сахалина-2", то у нашей страны в нем свои интересы. Он позволяет регулярно получать энергию по низким ценам. Это проект, в котором у нашей страны свои интересы. Проект "Сахалин-2" дает 9% от объема потребностей в СПГ. Мы считаем, что это важный для нашей страны проект с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергии", - сказал премьер.
При этом он отметил, что Япония постарается, "соблюдая свою энергетическую безопасность, по возможности идти в ногу со странами "семерки" в вопросах санкций".
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В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор-компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.
Компания Shell 28 февраля в свете событий на Украине объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью", предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2".
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ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В Китае компания занимается продажей сжиженного природного газа и нефтехимической продукции, а также управляет двумя производствами смазочных материалов.
Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииЯпонияФумио КисидаСахалинСахалин-2РоссияГазпромГазпром нефтьShellСеверный поток — 2Цены на нефть
 
 
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