У Японии есть свой интерес в проектах на Сахалине, заявил Кисида

У Японии есть свой интерес в проектах на Сахалине, заявил Кисида

2022-03-16T14:07

2022-03-16T14:07

2022-03-16T14:23

ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. У Японии есть свой интерес в проектах на Сахалине, об этом премьер-министр Фумио Кисида заявил на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о том, не будут ли санкции распространяться на эти проекты."Что касается проектов на Сахалине, прежде всего, "Сахалина-2", то у нашей страны в нем свои интересы. Он позволяет регулярно получать энергию по низким ценам. Это проект, в котором у нашей страны свои интересы. Проект "Сахалин-2" дает 9% от объема потребностей в СПГ. Мы считаем, что это важный для нашей страны проект с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергии", - сказал премьер.При этом он отметил, что Япония постарается, "соблюдая свою энергетическую безопасность, по возможности идти в ногу со странами "семерки" в вопросах санкций".Около 60% от производимого на "Сахалине-2" сжиженного природного газа (СПГ) предназначено для поставок в Японию.В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор-компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.Компания Shell 28 февраля в свете событий на Украине объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью", предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2".Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil объявил, что начал разработку шагов для выхода из проекта "Сахалин-1" из-за ситуации на Украине, где Россия проводит военную операцию.ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний.ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В Китае компания занимается продажей сжиженного природного газа и нефтехимической продукции, а также управляет двумя производствами смазочных материалов.Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" - 20%, у японской Sodeco - 30% и у индийской ONGC - 20%.

