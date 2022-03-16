https://ria.ru/20220316/rubl-1778361815.html

Аналитик назвал коридор для рубля до конца весны

Аналитик назвал коридор для рубля до конца весны - РИА Новости, 16.03.2022

Аналитик назвал коридор для рубля до конца весны

Валютный курс в ближайшие пару месяцев будет определяться, прежде всего, ситуацией в геополитике. Кроме того, важно полноценное возобновление торгов на... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T02:15

2022-03-16T02:15

2022-03-16T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

санкции в отношении россии

дмитрий александров

ик "универ капитал"

центральный банк рф (цб рф)

рубль

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Валютный курс в ближайшие пару месяцев будет определяться, прежде всего, ситуацией в геополитике. Кроме того, важно полноценное возобновление торгов на российском рынке с участием зарубежных игроков, рассказал агентству “Прайм” начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.К положительным для российской валюты фактором он отнес растущее поступление экспортной выручки на фоне текущего роста цен на энергоносители и сырье. Спрос со стороны импортеров и физлиц, напротив, сейчас невелик, как и давление на спекулятивные покупки. Отрицательный момент заключается в сохраняющейся высокой неопределенности и заморозке интервенций со стороны Банка России.Если какой-либо фактор изменится, это напрямую повлияет на курс, уверен Александров.

https://ria.ru/20220315/valyuta-1778177217.html

россия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, санкции в отношении россии, дмитрий александров, ик "универ капитал", центральный банк рф (цб рф), рубль