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Аналитик назвал коридор для рубля до конца весны - РИА Новости, 16.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220316/rubl-1778361815.html
Аналитик назвал коридор для рубля до конца весны
Аналитик назвал коридор для рубля до конца весны - РИА Новости, 16.03.2022
Аналитик назвал коридор для рубля до конца весны
Валютный курс в ближайшие пару месяцев будет определяться, прежде всего, ситуацией в геополитике. Кроме того, важно полноценное возобновление торгов на... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T02:15
2022-03-16T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
санкции в отношении россии
дмитрий александров
ик "универ капитал"
центральный банк рф (цб рф)
рубль
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Валютный курс в ближайшие пару месяцев будет определяться, прежде всего, ситуацией в геополитике. Кроме того, важно полноценное возобновление торгов на российском рынке с участием зарубежных игроков, рассказал агентству “Прайм” начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.К положительным для российской валюты фактором он отнес растущее поступление экспортной выручки на фоне текущего роста цен на энергоносители и сырье. Спрос со стороны импортеров и физлиц, напротив, сейчас невелик, как и давление на спекулятивные покупки. Отрицательный момент заключается в сохраняющейся высокой неопределенности и заморозке интервенций со стороны Банка России.Если какой-либо фактор изменится, это напрямую повлияет на курс, уверен Александров.
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экономика, россия, санкции в отношении россии, дмитрий александров, ик "универ капитал", центральный банк рф (цб рф), рубль
02:15 16.03.2022
 
Аналитик назвал коридор для рубля до конца весны

Аналитик Александров: пока диапазон 105-115 рублей за доллар оказался в целом устойчивым

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Валютный курс в ближайшие пару месяцев будет определяться, прежде всего, ситуацией в геополитике. Кроме того, важно полноценное возобновление торгов на российском рынке с участием зарубежных игроков, рассказал агентству “Прайм” начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.
“Пока диапазон 105-115 за доллар оказался в целом устойчивым”, — считает он.
К положительным для российской валюты фактором он отнес растущее поступление экспортной выручки на фоне текущего роста цен на энергоносители и сырье. Спрос со стороны импортеров и физлиц, напротив, сейчас невелик, как и давление на спекулятивные покупки. Отрицательный момент заключается в сохраняющейся высокой неопределенности и заморозке интервенций со стороны Банка России.
Если какой-либо фактор изменится, это напрямую повлияет на курс, уверен Александров.
Доллары - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 02:10
Эксперт предупредил об опасности черного рынка валюты
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииДмитрий АлександровИК "Универ Капитал"Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Рубль
 
 
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