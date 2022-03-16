https://ria.ru/20220316/rubl-1778361815.html
Аналитик назвал коридор для рубля до конца весны
Аналитик назвал коридор для рубля до конца весны - РИА Новости, 16.03.2022
Аналитик назвал коридор для рубля до конца весны
Валютный курс в ближайшие пару месяцев будет определяться, прежде всего, ситуацией в геополитике. Кроме того, важно полноценное возобновление торгов на... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T02:15
2022-03-16T02:15
2022-03-16T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
санкции в отношении россии
дмитрий александров
ик "универ капитал"
центральный банк рф (цб рф)
рубль
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Валютный курс в ближайшие пару месяцев будет определяться, прежде всего, ситуацией в геополитике. Кроме того, важно полноценное возобновление торгов на российском рынке с участием зарубежных игроков, рассказал агентству “Прайм” начальник Управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.К положительным для российской валюты фактором он отнес растущее поступление экспортной выручки на фоне текущего роста цен на энергоносители и сырье. Спрос со стороны импортеров и физлиц, напротив, сейчас невелик, как и давление на спекулятивные покупки. Отрицательный момент заключается в сохраняющейся высокой неопределенности и заморозке интервенций со стороны Банка России.Если какой-либо фактор изменится, это напрямую повлияет на курс, уверен Александров.
https://ria.ru/20220315/valyuta-1778177217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, дмитрий александров, ик "универ капитал", центральный банк рф (цб рф), рубль
Аналитик назвал коридор для рубля до конца весны
Аналитик Александров: пока диапазон 105-115 рублей за доллар оказался в целом устойчивым