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В Казахстане задержали россиянку, находившуюся в розыске 25 лет - РИА Новости, 16.03.2022
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В Казахстане задержали россиянку, находившуюся в розыске 25 лет
В Казахстане задержали россиянку, находившуюся в розыске 25 лет - РИА Новости, 16.03.2022
В Казахстане задержали россиянку, находившуюся в розыске 25 лет
Транспортные полицейские в Казахстане задержали гражданку России, которая находилась в межгосударственном розыске 25 лет после обвинения в убийстве, сообщила... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:47
2022-03-16T14:47
челябинская область
россия
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 16 мар – РИА Новости. Транспортные полицейские в Казахстане задержали гражданку России, которая находилась в межгосударственном розыске 25 лет после обвинения в убийстве, сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте МВД республики.Полицейские установили, что задержанную разыскивали представители ГУ МВД России по Челябинской области. С 1997 года она находилась в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").Решается вопрос о ее экстрадиции, информирует пресс-служба.
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челябинская область, россия, казахстан
14:47 16.03.2022
 
В Казахстане задержали россиянку, находившуюся в розыске 25 лет

В Казахстане задержали россиянку, находившуюся в розыске 25 лет после обвинения в убийстве

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Полицейский автомобиль
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НУР-СУЛТАН, 16 мар – РИА Новости. Транспортные полицейские в Казахстане задержали гражданку России, которая находилась в межгосударственном розыске 25 лет после обвинения в убийстве, сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте МВД республики.
"Десятого марта в городе Сатпаеве сотрудники управления криминальной полиции департамента и линейного отдела полиции на станции Караганда-Сортировочная задержали 56-летнюю гражданку Российской Федерации, которая скрывалась от следствия 25 лет после совершения особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что задержанную разыскивали представители ГУ МВД России по Челябинской области. С 1997 года она находилась в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").
Решается вопрос о ее экстрадиции, информирует пресс-служба.
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