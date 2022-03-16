https://ria.ru/20220316/rozysk-1778452123.html

В Казахстане задержали россиянку, находившуюся в розыске 25 лет

В Казахстане задержали россиянку, находившуюся в розыске 25 лет - РИА Новости, 16.03.2022

В Казахстане задержали россиянку, находившуюся в розыске 25 лет

Транспортные полицейские в Казахстане задержали гражданку России, которая находилась в межгосударственном розыске 25 лет после обвинения в убийстве, сообщила... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:47

2022-03-16T14:47

2022-03-16T14:47

челябинская область

россия

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 16 мар – РИА Новости. Транспортные полицейские в Казахстане задержали гражданку России, которая находилась в межгосударственном розыске 25 лет после обвинения в убийстве, сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте МВД республики.Полицейские установили, что задержанную разыскивали представители ГУ МВД России по Челябинской области. С 1997 года она находилась в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").Решается вопрос о ее экстрадиции, информирует пресс-служба.

https://ria.ru/20220312/rozysk-1777845401.html

челябинская область

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

челябинская область, россия, казахстан