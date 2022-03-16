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Россия не отступит в обеспечении своего суверенитета, заявил Нарышкин - РИА Новости, 16.03.2022
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Россия не отступит в обеспечении своего суверенитета, заявил Нарышкин
Россия не отступит в обеспечении своего суверенитета, заявил Нарышкин - РИА Новости, 16.03.2022
Россия не отступит в обеспечении своего суверенитета, заявил Нарышкин
Россия никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:17
2022-03-16T10:45
сергей нарышкин
в мире
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент", - сказал Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки.По его словам, нельзя забывать, что "главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет - право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу"."Суверенитет - это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", - добавил Нарышкин.
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сергей нарышкин, в мире, россия, вооруженные силы рф
10:17 16.03.2022 (обновлено: 10:45 16.03.2022)
 
Россия не отступит в обеспечении своего суверенитета, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: Россия никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент", - сказал Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 10:11
Нарышкин: решение о спецоперации на Украине опиралось на оценку ситуации
По его словам, нельзя забывать, что "главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет - право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу".
"Суверенитет - это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", - добавил Нарышкин.
 
Сергей НарышкинВ миреРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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