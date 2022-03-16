10:17 16.03.2022 (обновлено: 10:45 16.03.2022)
Россия не отступит в обеспечении своего суверенитета, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: Россия никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент", - сказал Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки.
По его словам, нельзя забывать, что "главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет - право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу".
"Суверенитет - это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", - добавил Нарышкин.