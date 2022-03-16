https://ria.ru/20220316/rossiya-1778391393.html

Россия не отступит в обеспечении своего суверенитета, заявил Нарышкин

Россия не отступит в обеспечении своего суверенитета, заявил Нарышкин - РИА Новости, 16.03.2022

Россия не отступит в обеспечении своего суверенитета, заявил Нарышкин

Россия никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:17

2022-03-16T10:17

2022-03-16T10:45

сергей нарышкин

в мире

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил в среду директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент", - сказал Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки.По его словам, нельзя забывать, что "главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет - право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу"."Суверенитет - это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", - добавил Нарышкин.

https://ria.ru/20220316/spetsoperatsiya-1778390555.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей нарышкин, в мире, россия, вооруженные силы рф