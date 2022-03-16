https://ria.ru/20220316/rossgram-1778491964.html

В России появится аналог Instagram

В России появится аналог Instagram - РИА Новости, 16.03.2022

В России появится аналог Instagram

В апреле в России появится "Россграм" — отечественный аналог Instagram, сообщается на официальной странице проекта в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:04

2022-03-16T17:04

2022-03-16T18:02

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

instagram, inc.

meta (метавселенная)

apple ios

google android

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В апреле в России появится "Россграм" — отечественный аналог Instagram, сообщается на официальной странице проекта в соцсети "ВКонтакте"."Двадцать восьмого марта 2022 года будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года", — говорится в публикации.Сперва доступ к соцсети получат партнеры и топ-блогеры, а затем — все желающие. Занимается проектом петербургский маркетолог Александр Зобов."Мы с моим партнером Кириллом Филимоновым и группой наших разработчиков уже заранее были готовы к данной развязке событий и решили не упускать возможности создать российский аналог популярной и полюбившейся нашим соотечественникам соцсети", — рассказал он.На этой неделе Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.

https://ria.ru/20220314/facebook-1778022240.html

https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), instagram, inc., meta (метавселенная), apple ios, google android