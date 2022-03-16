Рейтинг@Mail.ru
В России появится аналог Instagram - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/rossgram-1778491964.html
В России появится аналог Instagram
В России появится аналог Instagram - РИА Новости, 16.03.2022
В России появится аналог Instagram
В апреле в России появится "Россграм" — отечественный аналог Instagram, сообщается на официальной странице проекта в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:04
2022-03-16T18:02
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
instagram, inc.
meta (метавселенная)
apple ios
google android
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777675081_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_85ec5a26146da3646b79f09f6ac13a3e.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В апреле в России появится "Россграм" — отечественный аналог Instagram, сообщается на официальной странице проекта в соцсети "ВКонтакте"."Двадцать восьмого марта 2022 года будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года", — говорится в публикации.Сперва доступ к соцсети получат партнеры и топ-блогеры, а затем — все желающие. Занимается проектом петербургский маркетолог Александр Зобов."Мы с моим партнером Кириллом Филимоновым и группой наших разработчиков уже заранее были готовы к данной развязке событий и решили не упускать возможности создать российский аналог популярной и полюбившейся нашим соотечественникам соцсети", — рассказал он.На этой неделе Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.
https://ria.ru/20220314/facebook-1778022240.html
https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777675081_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2daa12b936f65959a90362227050dca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), instagram, inc., meta (метавселенная), apple ios, google android
17:04 16.03.2022 (обновлено: 18:02 16.03.2022)
 
В России появится аналог Instagram

Российский интернет-маркетолог Зобов сообщил о разработке отечественного аналога Instagram

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение Instagram на экране смартфона
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Приложение Instagram на экране смартфона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В апреле в России появится "Россграм" — отечественный аналог Instagram, сообщается на официальной странице проекта в соцсети "ВКонтакте".
"Двадцать восьмого марта 2022 года будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Для обычных пользователей доступ будет открыт в апреле 2022 года", — говорится в публикации.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 11:44
Американцы попросили Путина заблокировать Facebook в США
Сперва доступ к соцсети получат партнеры и топ-блогеры, а затем — все желающие.
Занимается проектом петербургский маркетолог Александр Зобов.
"Мы с моим партнером Кириллом Филимоновым и группой наших разработчиков уже заранее были готовы к данной развязке событий и решили не упускать возможности создать российский аналог популярной и полюбившейся нашим соотечественникам соцсети", — рассказал он.
На этой неделе Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 08:00
Meta объявила войну русским. Придется ее денацифицировать
 
ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Instagram, Inc.Meta (метавселенная)Apple iOSGoogle Android
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала