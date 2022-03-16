https://ria.ru/20220316/rezolyutsiya-1778570748.html

Источник: голосование в ООН по резолюции России по Украине пройдет 18 марта

Источник: голосование в ООН по резолюции России по Украине пройдет 18 марта - РИА Новости, 16.03.2022

Источник: голосование в ООН по резолюции России по Украине пройдет 18 марта

Голосование СБ ООН по проекту гуманитарной резолюции России по Украине пройдет в пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T23:47

2022-03-16T23:47

2022-03-16T23:47

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ООН, 16 мар – РИА Новости. Голосование СБ ООН по проекту гуманитарной резолюции России по Украине пройдет в пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Голосование пройдет в пятницу", - сказал собеседник агентства.Ранее председатель СБ ООН сообщал, что голосование ожидается в четверг. В среду по тексту проходят консультации членов Совбеза.Во вторник РФ представила проект резолюции СБ ООН, согласно которому Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и лиц, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в тексте резолюции содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд уже успела заявить, что не поддержит российский проект.

https://ria.ru/20220310/chaes-1777383019.html

https://ria.ru/20220316/se-1778466696.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, оон, совет безопасности оон, россия, украина