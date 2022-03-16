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Источник: голосование в ООН по резолюции России по Украине пройдет 18 марта - РИА Новости, 16.03.2022
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https://ria.ru/20220316/rezolyutsiya-1778570748.html
Источник: голосование в ООН по резолюции России по Украине пройдет 18 марта
Источник: голосование в ООН по резолюции России по Украине пройдет 18 марта - РИА Новости, 16.03.2022
Источник: голосование в ООН по резолюции России по Украине пройдет 18 марта
Голосование СБ ООН по проекту гуманитарной резолюции России по Украине пройдет в пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T23:47
2022-03-16T23:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
совет безопасности оон
россия
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ООН, 16 мар – РИА Новости. Голосование СБ ООН по проекту гуманитарной резолюции России по Украине пройдет в пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Голосование пройдет в пятницу", - сказал собеседник агентства.Ранее председатель СБ ООН сообщал, что голосование ожидается в четверг. В среду по тексту проходят консультации членов Совбеза.Во вторник РФ представила проект резолюции СБ ООН, согласно которому Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и лиц, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в тексте резолюции содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд уже успела заявить, что не поддержит российский проект.
https://ria.ru/20220310/chaes-1777383019.html
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в мире, оон, совет безопасности оон, россия, украина
23:47 16.03.2022
 
Источник: голосование в ООН по резолюции России по Украине пройдет 18 марта

Голосование СБ ООН по гуманитарной резолюции России по Украине пройдет 18 марта

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 16 мар – РИА Новости. Голосование СБ ООН по проекту гуманитарной резолюции России по Украине пройдет в пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Голосование пройдет в пятницу", - сказал собеседник агентства.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 00:31
Резолюция МАГАТЭ по Украине призывала Россию передать контроль над ЧАЭС
Ранее председатель СБ ООН сообщал, что голосование ожидается в четверг. В среду по тексту проходят консультации членов Совбеза.
Во вторник РФ представила проект резолюции СБ ООН, согласно которому Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.
Снятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и лиц, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.
Кроме того, в тексте резолюции содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд уже успела заявить, что не поддержит российский проект.
 
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