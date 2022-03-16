https://ria.ru/20220316/rezolyutsiya-1778368511.html

СМИ: сенат США единогласно одобрил резолюцию против руководства России

СМИ: сенат США единогласно одобрил резолюцию против руководства России - РИА Новости, 16.03.2022

СМИ: сенат США единогласно одобрил резолюцию против руководства России

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российское руководство за спецоперацию на Украине, сообщает Washington Post. Резолюция сената не имеет... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T03:54

2022-03-16T03:54

2022-03-16T03:54

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линдси грэм

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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую российское руководство за спецоперацию на Украине, сообщает Washington Post. Резолюция сената не имеет законодательной силы и не накладывает на исполнительную власть никаких обязательств.Документ, как сообщалось, 4 марта внес республиканец Линдси Грэм. Сенатор предлагал осудить "продолжающиеся насилие, военные преступления и преступления против человечества и систематические нарушения прав, продолжающиеся со стороны российских Вооруженных сил, военного командования президента Путина, по приказу президента Владимира Путина", говорится в резолюции, текст которой опубликован на сайте законодателя.Сенаторы также высказались в пользу усилий правительства США и стран-союзников по "привлечению президента Владимира Путина, российского Совета безопасности, Вооруженных сил и командования к ответственности за их поддержку продолжающегося насилия", говорится в резолюции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/rusofobiya-1778364933.html

https://ria.ru/20220315/bayden-1778311414.html

сша

россия

вашингтон

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, линдси грэм, сша, россия, вооруженные силы рф, вашингтон