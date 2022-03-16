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Каждый знает, что резервы государства могут быть украдены, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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Каждый знает, что резервы государства могут быть украдены, заявил Путин
Каждый знает, что резервы государства могут быть украдены, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Каждый знает, что резервы государства могут быть украдены, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в связи с заморозкой части резервов РФ заявил, что теперь каждый знает — финансовые резервы государства могут быть просто... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:46
2022-03-16T17:05
владимир путин
политика
экономика
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в связи с заморозкой части резервов РФ заявил, что теперь каждый знает — финансовые резервы государства могут быть просто украдены.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России."Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. Видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные, цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных объектов, что только усилит дефицит на этих рынках", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
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владимир путин, политика, экономика, антон силуанов, россия
16:46 16.03.2022 (обновлено: 17:05 16.03.2022)
 
Каждый знает, что резервы государства могут быть украдены, заявил Путин

Президент Путин: теперь каждый знает, что резервы государства могут быть украдены

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в связи с заморозкой части резервов РФ заявил, что теперь каждый знает — финансовые резервы государства могут быть просто украдены.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.
"Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. Видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные, цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных объектов, что только усилит дефицит на этих рынках", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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