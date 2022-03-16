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В России проиндексируют дотации на выравнивание бюджетов регионов - РИА Новости, 16.03.2022
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В России проиндексируют дотации на выравнивание бюджетов регионов
В России проиндексируют дотации на выравнивание бюджетов регионов - РИА Новости, 16.03.2022
В России проиндексируют дотации на выравнивание бюджетов регионов
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов РФ будут дополнительно проиндексированы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:36
2022-03-16T17:36
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов РФ будут дополнительно проиндексированы, заявил президент России Владимир Путин."Понятно, что на бюджеты субъектов Российской Федерации ложится серьезная дополнительная нагрузка. Поэтому, как и договаривались, мы дополнительно проиндексируем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
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экономика, россия, владимир путин
17:36 16.03.2022
 
В России проиндексируют дотации на выравнивание бюджетов регионов

Путин заявил о дополнительной индексации дотаций на выравнивание бюджетов регионов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов РФ будут дополнительно проиндексированы, заявил президент России Владимир Путин.
"Понятно, что на бюджеты субъектов Российской Федерации ложится серьезная дополнительная нагрузка. Поэтому, как и договаривались, мы дополнительно проиндексируем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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