https://ria.ru/20220316/regiony-1778503520.html

В России проиндексируют дотации на выравнивание бюджетов регионов

В России проиндексируют дотации на выравнивание бюджетов регионов - РИА Новости, 16.03.2022

В России проиндексируют дотации на выравнивание бюджетов регионов

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов РФ будут дополнительно проиндексированы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:36

2022-03-16T17:36

2022-03-16T17:36

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов РФ будут дополнительно проиндексированы, заявил президент России Владимир Путин."Понятно, что на бюджеты субъектов Российской Федерации ложится серьезная дополнительная нагрузка. Поэтому, как и договаривались, мы дополнительно проиндексируем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин