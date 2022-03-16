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В России проиндексируют дотации на выравнивание бюджетов регионов
В России проиндексируют дотации на выравнивание бюджетов регионов - РИА Новости, 16.03.2022
В России проиндексируют дотации на выравнивание бюджетов регионов
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов РФ будут дополнительно проиндексированы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:36
2022-03-16T17:36
2022-03-16T17:36
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов РФ будут дополнительно проиндексированы, заявил президент России Владимир Путин."Понятно, что на бюджеты субъектов Российской Федерации ложится серьезная дополнительная нагрузка. Поэтому, как и договаривались, мы дополнительно проиндексируем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
В России проиндексируют дотации на выравнивание бюджетов регионов
Путин заявил о дополнительной индексации дотаций на выравнивание бюджетов регионов