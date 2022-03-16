Рейтинг@Mail.ru
Refinitiv закрыл клиентам из России доступ к торговым платформам - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/refinitiv-1778456272.html
Refinitiv закрыл клиентам из России доступ к торговым платформам
Refinitiv закрыл клиентам из России доступ к торговым платформам - РИА Новости, 16.03.2022
Refinitiv закрыл клиентам из России доступ к торговым платформам
Refinitiv, глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков, входящий в группу Лондонской биржи (London Stock Exchange), перестал предоставлять... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:08
2022-03-16T15:08
экономика
россия
великобритания
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f507a74150880444c416943ed9c94aa3.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Refinitiv, глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков, входящий в группу Лондонской биржи (London Stock Exchange), перестал предоставлять свои продукты и услуги для всех клиентов в РФ, уведомление об этом опубликовано на странице группы LSE в интернете."Группа компаний Лондонской фондовой биржи (LSEG) подтверждает прекращение предоставления всех продуктов и услуг для всех клиентов в Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства. Это решение следует за ранее предпринятыми действиями по отмене доступа для клиентов из России к продуктам, содержащим наши новости и комментарии", - говорится на сайте Refinitiv."Мы продолжаем оказывать помощь нашим сотрудникам в регионе. Мы также сотрудничаем с нашими клиентами вне России, которые полагаются на нас как на поставщика данных и ценовой информации из России. Мы рассматриваем альтернативные возможности для продолжения предоставления этих услуг", - отмечается там же.Два источника в российских финансовых кругах подтвердили это РИА Новости. По их словам, Refinitiv прекратил работать с российскими клиентами и закрыл доступ к своим продуктам, таким как Eikon, FXT, Reuters Dealing, FXall, Refinitiv FX Aggregator.Как также пояснили на рынке, продукты Refinitiv, более недоступные клиентам из РФ, касаются систем мировых финансовых цен, отдельных товаров и финансовых активов, новостей, платформ для заключения валютных конверсионных сделок, а также переговорной системы для заключения сделок (Reuters Dealing)."С 14 марта 2022 года компания Refinitiv не является расчетным агентом и источником информации по индикаторам MosPrime Rate, ROISfix, NFEA Swap Rate, RuREPO", - также отмечается в сообщении Национальной финансовой ассоциации (НФА).
https://ria.ru/20220315/michelin-1778300279.html
россия
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774140308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2562156cc2de18ddde2be8b8ef28d0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, великобритания, лондон
15:08 16.03.2022
 
Refinitiv закрыл клиентам из России доступ к торговым платформам

Refinitiv закрыл клиентам из России доступ к торговым платформам и биржевой информации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Refinitiv, глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков, входящий в группу Лондонской биржи (London Stock Exchange), перестал предоставлять свои продукты и услуги для всех клиентов в РФ, уведомление об этом опубликовано на странице группы LSE в интернете.
"Группа компаний Лондонской фондовой биржи (LSEG) подтверждает прекращение предоставления всех продуктов и услуг для всех клиентов в Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства. Это решение следует за ранее предпринятыми действиями по отмене доступа для клиентов из России к продуктам, содержащим наши новости и комментарии", - говорится на сайте Refinitiv.
"Мы продолжаем оказывать помощь нашим сотрудникам в регионе. Мы также сотрудничаем с нашими клиентами вне России, которые полагаются на нас как на поставщика данных и ценовой информации из России. Мы рассматриваем альтернативные возможности для продолжения предоставления этих услуг", - отмечается там же.
Два источника в российских финансовых кругах подтвердили это РИА Новости. По их словам, Refinitiv прекратил работать с российскими клиентами и закрыл доступ к своим продуктам, таким как Eikon, FXT, Reuters Dealing, FXall, Refinitiv FX Aggregator.
Как также пояснили на рынке, продукты Refinitiv, более недоступные клиентам из РФ, касаются систем мировых финансовых цен, отдельных товаров и финансовых активов, новостей, платформ для заключения валютных конверсионных сделок, а также переговорной системы для заключения сделок (Reuters Dealing).
"С 14 марта 2022 года компания Refinitiv не является расчетным агентом и источником информации по индикаторам MosPrime Rate, ROISfix, NFEA Swap Rate, RuREPO", - также отмечается в сообщении Национальной финансовой ассоциации (НФА).
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 16:59
Компания Michelin приостановит работу в России
 
ЭкономикаРоссияВеликобританияЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала