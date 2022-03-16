https://ria.ru/20220316/refinitiv-1778456272.html

Refinitiv закрыл клиентам из России доступ к торговым платформам

Refinitiv закрыл клиентам из России доступ к торговым платформам - РИА Новости, 16.03.2022

Refinitiv закрыл клиентам из России доступ к торговым платформам

Refinitiv, глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков, входящий в группу Лондонской биржи (London Stock Exchange), перестал предоставлять... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:08

2022-03-16T15:08

2022-03-16T15:08

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Refinitiv, глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков, входящий в группу Лондонской биржи (London Stock Exchange), перестал предоставлять свои продукты и услуги для всех клиентов в РФ, уведомление об этом опубликовано на странице группы LSE в интернете."Группа компаний Лондонской фондовой биржи (LSEG) подтверждает прекращение предоставления всех продуктов и услуг для всех клиентов в Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства. Это решение следует за ранее предпринятыми действиями по отмене доступа для клиентов из России к продуктам, содержащим наши новости и комментарии", - говорится на сайте Refinitiv."Мы продолжаем оказывать помощь нашим сотрудникам в регионе. Мы также сотрудничаем с нашими клиентами вне России, которые полагаются на нас как на поставщика данных и ценовой информации из России. Мы рассматриваем альтернативные возможности для продолжения предоставления этих услуг", - отмечается там же.Два источника в российских финансовых кругах подтвердили это РИА Новости. По их словам, Refinitiv прекратил работать с российскими клиентами и закрыл доступ к своим продуктам, таким как Eikon, FXT, Reuters Dealing, FXall, Refinitiv FX Aggregator.Как также пояснили на рынке, продукты Refinitiv, более недоступные клиентам из РФ, касаются систем мировых финансовых цен, отдельных товаров и финансовых активов, новостей, платформ для заключения валютных конверсионных сделок, а также переговорной системы для заключения сделок (Reuters Dealing)."С 14 марта 2022 года компания Refinitiv не является расчетным агентом и источником информации по индикаторам MosPrime Rate, ROISfix, NFEA Swap Rate, RuREPO", - также отмечается в сообщении Национальной финансовой ассоциации (НФА).

https://ria.ru/20220315/michelin-1778300279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, великобритания, лондон