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Немецкая бизнес-ассоциация выступила против разрыва отношений с Россией - РИА Новости, 16.03.2022
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Немецкая бизнес-ассоциация выступила против разрыва отношений с Россией
Немецкая бизнес-ассоциация выступила против разрыва отношений с Россией - РИА Новости, 16.03.2022
Немецкая бизнес-ассоциация выступила против разрыва отношений с Россией
Восточный комитет немецкой экономики, который объединяет работающие в Восточной Европе и на постсоветском пространстве компании ФРГ, выступил против "полного... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:55
2022-03-16T18:55
владимир путин
андрей белоусов
василий небензя
россия
львовская область
киев
вооруженные силы рф
деловая россия
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БЕРЛИН, 16 мар – РИА Новости. Восточный комитет немецкой экономики, который объединяет работающие в Восточной Европе и на постсоветском пространстве компании ФРГ, выступил против "полного разрыва" экономических отношений с РФ, так как это могло бы привести к уничтожению основы для возможного нового старта для сотрудничества в будущем.Он добавил, что "полный разрыв всех экономических отношений уничтожил бы всякую основу для возможного нового начала в будущем".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.Российские власти видят три варианта развития отношений с иностранными компаниями в текущих условиях: они могут продолжить полноценно работать в РФ; передать сейчас свою долю под управление российских партнеров и позже вернуться на рынок; окончательно прекратить работу в стране, заявил ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов по итогам встреч с представителями РСПП и "Деловой России".
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/putin-1778516448.html
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владимир путин, андрей белоусов, василий небензя, россия, львовская область, киев, вооруженные силы рф, деловая россия, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
18:55 16.03.2022
 
Немецкая бизнес-ассоциация выступила против разрыва отношений с Россией

Восточный комитет немецкой экономики выступил против полного разрыва отношений с Россией

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Рейхстага в Берлине
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
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БЕРЛИН, 16 мар – РИА Новости. Восточный комитет немецкой экономики, который объединяет работающие в Восточной Европе и на постсоветском пространстве компании ФРГ, выступил против "полного разрыва" экономических отношений с РФ, так как это могло бы привести к уничтожению основы для возможного нового старта для сотрудничества в будущем.
"Нас… беспокоит растущее общественное давление в Германии. Немецкие компании в России строго соблюдают все санкции. Мы однозначно поддерживаем эту санкционную политику. Но деловые отношения, не ограниченные санкциями, являются и останутся законными. Помимо ответственности перед работниками (компаний ФРГ в России - ред), для этого (продолжения сотрудничества - ред) часто есть веские причины, такие как поддержание поставок в медицинской и фармацевтической отраслях, а также в пищевой промышленности или техническая безопасность и функциональность систем", - заявил в среду глава организации, немецкий топ-менеджер Оливер Гермес.
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Антироссийские санкции убивают экономику Европы
Он добавил, что "полный разрыв всех экономических отношений уничтожил бы всякую основу для возможного нового начала в будущем".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.
Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
Российские власти видят три варианта развития отношений с иностранными компаниями в текущих условиях: они могут продолжить полноценно работать в РФ; передать сейчас свою долю под управление российских партнеров и позже вернуться на рынок; окончательно прекратить работу в стране, заявил ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов по итогам встреч с представителями РСПП и "Деловой России".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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