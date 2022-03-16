https://ria.ru/20220316/rabota-1778478693.html
Глава Минтруда анонсировал меры по поддержке россиян в поиске работы
Глава Минтруда анонсировал меры по поддержке россиян в поиске работы - РИА Новости, 16.03.2022
Глава Минтруда анонсировал меры по поддержке россиян в поиске работы
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что перед министерством стоит задача сохранить трудовые коллективы, некоторые меры будут направлены на поддержку... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:27
2022-03-16T16:27
2022-03-16T16:27
россия
единая россия
общество
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что перед министерством стоит задача сохранить трудовые коллективы, некоторые меры будут направлены на поддержку россиян в поиске работы."Приостановка деятельности не отменяет обязательств перед работниками. Компании должны уведомить о решении по сокращению. Работник может уйти и раньше этого срока, но это не освобождает от выплат ему средств за 2 месяца и полного расчета. В целом задача стоит сохранить трудовые коллективы – часть мер уже принята, часть находится в обсуждении. Некоторые из них будут направлены на поддержку граждан в поиске работы. По примеру 2021 года регионы разрабатывают свои программы", - сказал Котяков, слова которого цитирует пресс-служба ЕР, на совещании по сохранению бизнеса и рабочих мест в иностранных компаниях, которые приостанавливают деятельность в России.
https://ria.ru/20220228/bezrabotitsa-1775468487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единая россия, общество, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Глава Минтруда анонсировал меры по поддержке россиян в поиске работы
Глава Минтруда Котяков анонсировал меры, направленные на поддержку россиян в поиске работы