https://ria.ru/20220316/putin-1778566584.html

Кадыров рассказал о разговоре с Путиным

Кадыров рассказал о разговоре с Путиным - РИА Новости, 16.03.2022

Кадыров рассказал о разговоре с Путиным

Президент России Владимир Путин попросил беречь солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T22:52

2022-03-16T22:52

2022-03-16T23:12

политика

рамзан кадыров

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил беречь солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."У нас с главой государства состоялся телефонный разговор. Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят. Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству!", — рассказал он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778446736.html

https://ria.ru/20220316/voennye-1778513157.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

политика, рамзан кадыров, владимир путин