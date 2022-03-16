22:52 16.03.2022 (обновлено: 23:12 16.03.2022)
Кадыров рассказал о разговоре с Путиным
Глава Чечни Кадыров рассказал о разговоре с Путиным
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил беречь солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"У нас с главой государства состоялся телефонный разговор. Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят. Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству!", — рассказал он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.