https://ria.ru/20220316/putin-1778498154.html

Путин поручил увеличить объемы авансирования по госконтрактам

Путин поручил увеличить объемы авансирования по госконтрактам - РИА Новости, 16.03.2022

Путин поручил увеличить объемы авансирования по госконтрактам

Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы авансирования по госконтрактам - аванс должен составлять не менее половины от общей суммы контракта. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:22

2022-03-16T17:22

2022-03-16T17:22

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы авансирования по госконтрактам - аванс должен составлять не менее половины от общей суммы контракта."Предлагаю увеличить объемы авансирования по государственным контрактам, аванс должен составлять не менее половины от общей суммы контракта", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

https://ria.ru/20220316/putin-1778485202.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, владимир путин