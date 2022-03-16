16:57 16.03.2022 (обновлено: 17:15 16.03.2022)
Россия не будет жить в униженном состоянии, заявил Путин
Путин: многие страны согласились жить, согнув спину, Россия не будет в таком состоянии
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Коллективный Запад и пятая колонна привыкли, что все продается и покупается, но они плохо знаю Россию и ее историю - она никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии, сказал Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
"Так называемое коллективный Запад и пятая колонна привыкли мерить все и всех по себе. Они привыкли, что все продается и все покупается. И потому думают, что мы надломимся, отступим. Но они плохо знают нашу историю, наш народ. Да, многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы жить, согнув спину, подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза. Так живут во многих странах, к сожалению, и в Европе, но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведем - это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наш суверенитет. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Примером нам - мужество и стойкость наших солдат и офицеров, верных защитников Отечества", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ.