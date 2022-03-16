https://ria.ru/20220316/putin-1778489205.html

Россия не будет жить в униженном состоянии, заявил Путин

Россия не будет жить в униженном состоянии, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Россия не будет жить в униженном состоянии, заявил Путин

Коллективный Запад и пятая колонна привыкли, что все продается и покупается, но они плохо знаю Россию и ее историю - она никогда не будет в таком жалком и... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:57

2022-03-16T16:57

2022-03-16T17:15

в мире

владимир путин

россия

европа

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Коллективный Запад и пятая колонна привыкли, что все продается и покупается, но они плохо знаю Россию и ее историю - она никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии, сказал Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ."Так называемое коллективный Запад и пятая колонна привыкли мерить все и всех по себе. Они привыкли, что все продается и все покупается. И потому думают, что мы надломимся, отступим. Но они плохо знают нашу историю, наш народ. Да, многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы жить, согнув спину, подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза. Так живут во многих странах, к сожалению, и в Европе, но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведем - это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наш суверенитет. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Примером нам - мужество и стойкость наших солдат и офицеров, верных защитников Отечества", - сказал Путин на совещании по мерам поддержки регионов РФ.

https://ria.ru/20220316/zapad-1778488244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, россия, европа