https://ria.ru/20220316/putin-1778488098.html

Очищение общества только укрепит страну, заявил Путин

Очищение общества только укрепит страну, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Очищение общества только укрепит страну, заявил Путин

Естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:53

2022-03-16T16:53

2022-03-16T17:03

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ."Убеждён. Такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы", - сказал Путин.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин