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Очищение общества только укрепит страну, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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Очищение общества только укрепит страну, заявил Путин
Очищение общества только укрепит страну, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Очищение общества только укрепит страну, заявил Путин
Естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:53
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общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ."Убеждён. Такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин
16:53 16.03.2022 (обновлено: 17:03 16.03.2022)
 
Очищение общества только укрепит страну, заявил Путин

Президент Путин: естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время совещания
Президент России Владимир Путин во время совещания - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин во время совещания. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
"Убеждён. Такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы", - сказал Путин.
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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