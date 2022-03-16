https://ria.ru/20220316/putin-1778488098.html
Очищение общества только укрепит страну, заявил Путин
Очищение общества только укрепит страну, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Очищение общества только укрепит страну, заявил Путин
Естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:53
2022-03-16T16:53
2022-03-16T17:03
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ."Убеждён. Такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы", - сказал Путин.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, владимир путин
16:53 16.03.2022 (обновлено: 17:03 16.03.2022)
Очищение общества только укрепит страну, заявил Путин
Президент Путин: естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
"Убеждён. Такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы", - сказал Путин.