https://ria.ru/20220316/putin-1778486505.html

Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил Путин

Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил Путин

Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:50

2022-03-16T16:50

2022-03-16T17:05

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу сказать предельно откровенно: за лицемерными разговорами и сегодняшними действиями так называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитическое цели. Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы", - сказал Путин на совещании по экономической поддержке регионов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/zelenskiy-1778485430.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии