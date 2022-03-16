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Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил Путин
Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил Путин
Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:50
2022-03-16T17:05
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу сказать предельно откровенно: за лицемерными разговорами и сегодняшними действиями так называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитическое цели. Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы", - сказал Путин на совещании по экономической поддержке регионов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/zelenskiy-1778485430.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
16:50 16.03.2022 (обновлено: 17:05 16.03.2022)
 
Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил Путин

Президент Путин: Западу не нужна сильная суверенная Россия

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу сказать предельно откровенно: за лицемерными разговорами и сегодняшними действиями так называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитическое цели. Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы", - сказал Путин на совещании по экономической поддержке регионов.
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