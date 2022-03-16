https://ria.ru/20220316/putin-1778486505.html
Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил Путин
Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил Путин
Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:50
2022-03-16T16:50
2022-03-16T17:05
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил президент РФ Владимир Путин."Хочу сказать предельно откровенно: за лицемерными разговорами и сегодняшними действиями так называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитическое цели. Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы", - сказал Путин на совещании по экономической поддержке регионов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/zelenskiy-1778485430.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
16:50 16.03.2022 (обновлено: 17:05 16.03.2022)
Западу не нужна сильная и суверенная Россия, заявил Путин
Президент Путин: Западу не нужна сильная суверенная Россия