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Путин заявил о масштабной информационной кампании против России - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин заявил о масштабной информационной кампании против России
Путин заявил о масштабной информационной кампании против России - РИА Новости, 16.03.2022
Путин заявил о масштабной информационной кампании против России
Против России развернута масштабная кибератака, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:49
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россия
в мире
сша
европа
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Против России развернута масштабная кибератака, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, заявил президент РФ Владимир Путин."Против России развернута массированная атака и в киберпространстве, развязана беспрецедентная информационная кампания, в которой задействованы глобальные социальные сети и все западные СМИ, объективность и независимость которых оказалась просто мифом", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ."Ограничивается доступ к информации, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, проще говоря, липой", - добавил президент.
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россия, в мире, сша, европа, украина
16:49 16.03.2022 (обновлено: 17:11 16.03.2022)
 
Путин заявил о масштабной информационной кампании против России

Президент Путин заявил о масштабной информационной кампании против России

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Против России развернута масштабная кибератака, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Против России развернута массированная атака и в киберпространстве, развязана беспрецедентная информационная кампания, в которой задействованы глобальные социальные сети и все западные СМИ, объективность и независимость которых оказалась просто мифом", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.
"Ограничивается доступ к информации, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, проще говоря, липой", - добавил президент.
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