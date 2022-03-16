https://ria.ru/20220316/putin-1778486247.html

Путин заявил о масштабной информационной кампании против России

Путин заявил о масштабной информационной кампании против России - РИА Новости, 16.03.2022

Путин заявил о масштабной информационной кампании против России

Против России развернута масштабная кибератака, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:49

2022-03-16T16:49

2022-03-16T17:11

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Против России развернута масштабная кибератака, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, заявил президент РФ Владимир Путин."Против России развернута массированная атака и в киберпространстве, развязана беспрецедентная информационная кампания, в которой задействованы глобальные социальные сети и все западные СМИ, объективность и независимость которых оказалась просто мифом", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ."Ограничивается доступ к информации, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, проще говоря, липой", - добавил президент.

https://ria.ru/20220316/voyna-1778483209.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, сша, европа, украина