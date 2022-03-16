https://ria.ru/20220316/putin-1778486247.html
Путин заявил о масштабной информационной кампании против России
Путин заявил о масштабной информационной кампании против России - РИА Новости, 16.03.2022
Путин заявил о масштабной информационной кампании против России
Против России развернута масштабная кибератака, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:49
2022-03-16T16:49
2022-03-16T17:11
россия
в мире
сша
европа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_374:0:2515:1204_1920x0_80_0_0_2758637bc1b40b5794174dd4b5e2a72d.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Против России развернута масштабная кибератака, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, заявил президент РФ Владимир Путин."Против России развернута массированная атака и в киберпространстве, развязана беспрецедентная информационная кампания, в которой задействованы глобальные социальные сети и все западные СМИ, объективность и независимость которых оказалась просто мифом", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ."Ограничивается доступ к информации, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, проще говоря, липой", - добавил президент.
https://ria.ru/20220316/voyna-1778483209.html
россия
сша
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_230:0:2504:1706_1920x0_80_0_0_f04c8fa93b7bb956b624d8d5c52ab57f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша, европа, украина
16:49 16.03.2022 (обновлено: 17:11 16.03.2022)
Путин заявил о масштабной информационной кампании против России
Президент Путин заявил о масштабной информационной кампании против России