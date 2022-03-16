https://ria.ru/20220316/putin-1778485816.html

О новых мерах поддержки россиян и Украине. Главное из речи Путина

О новых мерах поддержки россиян и Украине. Главное из речи Путина - РИА Новости, 16.03.2022

О новых мерах поддержки россиян и Украине. Главное из речи Путина

Владимир Путин подписал указ о новых мерах поддержки россиян. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:48

2022-03-16T16:48

2022-03-16T21:30

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о новых мерах поддержки россиян. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.Документ расширяет полномочия региональных властей и обязывает их принять следующие меры по обеспечению социально-экономической стабильности:Указ вступил в силу в день подписания.Повышение соцвыплат, пенсий и зарплатГлава государства подчеркнул, что в новых реалиях необходимы структурные изменения экономики страны. Они могут привести к росту безработицы и инфляции, но задача властей — минимизировать эти последствия.В связи с этим президент добавил, что в ближайшее время будет принято решение об увеличении социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума."Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", — заявил Путин.Поддержка бизнесаПрезидент отметил, что ключевую роль в преодолении возникших проблем в экономике должен сыграть частный бизнес. В связи с этим необходимо снизить административные барьеры для предпринимателей и исключить ручное вмешательство в цены — к их стабилизации должно привести увеличение предложения.При этом российский лидер добавил, что, в отличие от США и их европейских партнеров, Россия будет уважать право собственности. По его словам, аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц стали уроком для национального бизнеса: нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну.В связи с этим он призвал экспортеров не сокращать производство, а направить товары на внутренний рынок, что позволит снизить цены.Спецоперация будет проведена до концаПутин отметил, что Запад не простит России самостоятельного курса и попытается "дожать ее и нарушить территориальную целостность, но у США и их союзников не получится этого сделать".Президент подчеркнул, что специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины будет проведена до конца. Он добавил, что ее нынешний формат был единственно возможным.Глава государства также отметил попытки Запада расколоть российское общество."Безусловно, они будут делать ставку на так называемую пятую колонну. На нацпредателей, на тех кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию", — заявил президент.Он подчеркнул, что эти устремления обречены на провал."Убежден. Такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну. Нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы", — заявил Путин.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html

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https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777583294.html

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Владимир Путин про увеличение соцвыплат, пенсий и зарплат Владимир Путин провел совещание с членами Правительства и поручил проработать вопрос об увеличении соцвыплат, пенсий, пособий и зарплат бюджетникам. 2022-03-16T16:48 true PT0M52S

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Давид Нармания

в мире, россия, донбасс, украина, экономика