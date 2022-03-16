https://ria.ru/20220316/putin-1778485202.html
Россия в отличие от Запада будет уважать право собственности, заявил Путин
Россия в отличие от Запада будет уважать право собственности, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Россия в отличие от Запада будет уважать право собственности, заявил Путин
Россия будет уважать право собственности в отличие от западных стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:46
2022-03-16T16:46
2022-03-16T17:05
россия
в мире
владимир путин
европа
сша
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия будет уважать право собственности в отличие от западных стран, заявил президент РФ Владимир Путин."В отличие от западных стран мы будем уважать право собственности", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.Он отметил, что аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц – это урок и для национального бизнеса: нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну.
https://ria.ru/20220310/posledstviya-1777445529.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин, европа, сша
16:46 16.03.2022 (обновлено: 17:05 16.03.2022)
Россия в отличие от Запада будет уважать право собственности, заявил Путин
Президент Путин: Россия в отличие от Запада будет уважать право собственности