https://ria.ru/20220316/putin-1778485202.html

Россия в отличие от Запада будет уважать право собственности, заявил Путин

Россия в отличие от Запада будет уважать право собственности, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Россия в отличие от Запада будет уважать право собственности, заявил Путин

Россия будет уважать право собственности в отличие от западных стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:46

2022-03-16T16:46

2022-03-16T17:05

россия

в мире

владимир путин

европа

сша

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия будет уважать право собственности в отличие от западных стран, заявил президент РФ Владимир Путин."В отличие от западных стран мы будем уважать право собственности", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.Он отметил, что аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц – это урок и для национального бизнеса: нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну.

https://ria.ru/20220310/posledstviya-1777445529.html

россия

европа

сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, владимир путин, европа, сша