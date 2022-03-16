https://ria.ru/20220316/putin-1778483673.html
Киевским властям безразлично местное мирное население, заявил Путин
Киевским властям безразлично местное мирное население, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Киевским властям безразлично местное мирное население, заявил Путин
Киевским властям безразлично местное мирное население, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:41
2022-03-16T16:41
2022-03-16T16:55
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Киевским властям безразлично местное мирное население, заявил президент РФ Владимир Путин."Но мы вновь и вновь убеждаемся, что киевскому режиму, которому его западные хозяева поставили задачу создать агрессивную анти-Россию, судьба самого народа Украины безразлична. То, что гибнут люди, то, что сотни тысяч, миллионы стали беженцами, то, что в городах, которые удерживают неонацисты и их вооруженные преступники, выпущенные из тюрем, происходит настоящая гуманитарная катастрофа - все безразлично", - сказал Путин на совещании.
https://ria.ru/20220316/operatsiya-1778483004.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, россия
16:41 16.03.2022 (обновлено: 16:55 16.03.2022)
Киевским властям безразлично местное мирное население, заявил Путин
Президент России Путин: киевским властям безразлично местное мирное население