https://ria.ru/20220316/putin-1778483673.html

Киевским властям безразлично местное мирное население, заявил Путин

Киевским властям безразлично местное мирное население, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Киевским властям безразлично местное мирное население, заявил Путин

Киевским властям безразлично местное мирное население, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:41

2022-03-16T16:41

2022-03-16T16:55

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

украина

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Киевским властям безразлично местное мирное население, заявил президент РФ Владимир Путин."Но мы вновь и вновь убеждаемся, что киевскому режиму, которому его западные хозяева поставили задачу создать агрессивную анти-Россию, судьба самого народа Украины безразлична. То, что гибнут люди, то, что сотни тысяч, миллионы стали беженцами, то, что в городах, которые удерживают неонацисты и их вооруженные преступники, выпущенные из тюрем, происходит настоящая гуманитарная катастрофа - все безразлично", - сказал Путин на совещании.

https://ria.ru/20220316/operatsiya-1778483004.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, владимир путин, россия