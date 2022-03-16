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Тактика Минобороны России на Украине полностью себя оправдала, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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Тактика Минобороны России на Украине полностью себя оправдала, заявил Путин
Тактика Минобороны России на Украине полностью себя оправдала, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Тактика Минобороны России на Украине полностью себя оправдала, заявил Путин
Тактика Минобороны РФ на Украине полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь мирного населения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:38
2022-03-16T16:52
владимир путин
украина
в мире
безопасность
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тактика Минобороны РФ на Украине полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь мирного населения, заявил президент России Владимир Путин."Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. И наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов", - сказал он на совещании по мерам поддержки регионов РФ.
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владимир путин, украина, в мире, безопасность, россия
16:38 16.03.2022 (обновлено: 16:52 16.03.2022)
 
Тактика Минобороны России на Украине полностью себя оправдала, заявил Путин

Президент Путин заявил, что тактика Минобороны России на Украине полностью себя оправдала

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тактика Минобороны РФ на Украине полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь мирного населения, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. И наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов", - сказал он на совещании по мерам поддержки регионов РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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