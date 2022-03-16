https://ria.ru/20220316/putin-1778482674.html

Тактика Минобороны России на Украине полностью себя оправдала, заявил Путин

Тактика Минобороны России на Украине полностью себя оправдала, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Тактика Минобороны России на Украине полностью себя оправдала, заявил Путин

Тактика Минобороны РФ на Украине полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь мирного населения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:38

2022-03-16T16:38

2022-03-16T16:52

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тактика Минобороны РФ на Украине полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь мирного населения, заявил президент России Владимир Путин."Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. И наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов", - сказал он на совещании по мерам поддержки регионов РФ.

https://ria.ru/20220316/putin-1778485816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, украина, в мире, безопасность, россия