https://ria.ru/20220316/putin-1778433296.html

Путин продолжит проводить встречи с российскими бизнесменами

Путин продолжит проводить встречи с российскими бизнесменами - РИА Новости, 16.03.2022

Путин продолжит проводить встречи с российскими бизнесменами

Президент РФ Владимир Путин продолжит практику встреч с российскими бизнесменами, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:24

2022-03-16T13:24

2022-03-16T13:29

бизнес

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит практику встреч с российскими бизнесменами, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Что касается практики встреч, то, конечно же, это предприниматели, которые ведут бизнес, осуществляют инвестиции, создают рабочие места, развивают технологии на территории нашей страны. И, конечно, диалог с властью будет продолжаться, в том числе с президентом", - сказал Песков.В конце февраля Путин встретился с представителями деловых кругов – руководителями крупнейших компаний и предприятий, крупнейшими работодателями.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778432274.html

россия

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Владимир Лаврентьев

бизнес, экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин