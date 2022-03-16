https://ria.ru/20220316/putin-1778433296.html
Путин продолжит проводить встречи с российскими бизнесменами
Путин продолжит проводить встречи с российскими бизнесменами - РИА Новости, 16.03.2022
Путин продолжит проводить встречи с российскими бизнесменами
Президент РФ Владимир Путин продолжит практику встреч с российскими бизнесменами, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:24
2022-03-16T13:24
2022-03-16T13:29
бизнес
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774962898_316:728:2404:1903_1920x0_80_0_0_be7f6b3aaeb5084530d403cb5ef41173.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит практику встреч с российскими бизнесменами, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Что касается практики встреч, то, конечно же, это предприниматели, которые ведут бизнес, осуществляют инвестиции, создают рабочие места, развивают технологии на территории нашей страны. И, конечно, диалог с властью будет продолжаться, в том числе с президентом", - сказал Песков.В конце февраля Путин встретился с представителями деловых кругов – руководителями крупнейших компаний и предприятий, крупнейшими работодателями.
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778432274.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774962898_516:604:2248:1903_1920x0_80_0_0_341df5b1b17f99036b93278c1a940980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин
13:24 16.03.2022 (обновлено: 13:29 16.03.2022)
Путин продолжит проводить встречи с российскими бизнесменами
Пресс-секретарь президента Песков: встречи Путина с российским бизнесом продолжатся
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит практику встреч с российскими бизнесменами, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается практики встреч, то, конечно же, это предприниматели, которые ведут бизнес, осуществляют инвестиции, создают рабочие места, развивают технологии на территории нашей страны. И, конечно, диалог с властью будет продолжаться, в том числе с президентом", - сказал Песков.
В конце февраля Путин встретился с представителями деловых кругов – руководителями крупнейших компаний и предприятий, крупнейшими работодателями.