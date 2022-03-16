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Путин продолжит проводить встречи с российскими бизнесменами - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин продолжит проводить встречи с российскими бизнесменами
Путин продолжит проводить встречи с российскими бизнесменами - РИА Новости, 16.03.2022
Путин продолжит проводить встречи с российскими бизнесменами
Президент РФ Владимир Путин продолжит практику встреч с российскими бизнесменами, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:24
2022-03-16T13:29
бизнес
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит практику встреч с российскими бизнесменами, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Что касается практики встреч, то, конечно же, это предприниматели, которые ведут бизнес, осуществляют инвестиции, создают рабочие места, развивают технологии на территории нашей страны. И, конечно, диалог с властью будет продолжаться, в том числе с президентом", - сказал Песков.В конце февраля Путин встретился с представителями деловых кругов – руководителями крупнейших компаний и предприятий, крупнейшими работодателями.
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бизнес, экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин
13:24 16.03.2022 (обновлено: 13:29 16.03.2022)
 
Путин продолжит проводить встречи с российскими бизнесменами

Пресс-секретарь президента Песков: встречи Путина с российским бизнесом продолжатся

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит практику встреч с российскими бизнесменами, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается практики встреч, то, конечно же, это предприниматели, которые ведут бизнес, осуществляют инвестиции, создают рабочие места, развивают технологии на территории нашей страны. И, конечно, диалог с властью будет продолжаться, в том числе с президентом", - сказал Песков.
В конце февраля Путин встретился с представителями деловых кругов – руководителями крупнейших компаний и предприятий, крупнейшими работодателями.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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БизнесЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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