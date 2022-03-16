https://ria.ru/20220316/putin-1778430176.html

В Кремле рассказали о графике работы Путина

В Кремле рассказали о графике работы Путина - РИА Новости, 16.03.2022

В Кремле рассказали о графике работы Путина

Рабочий день президента РФ Владимира Путина длится с утра до поздней ночи, эмоциональное состояние главы государства находится в норме, заявил журналистам... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:12

2022-03-16T13:12

2022-03-16T14:13

владимир путин

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рабочий день президента РФ Владимира Путина длится с утра до поздней ночи, эмоциональное состояние главы государства находится в норме, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков."Рабочий день у президента крайне ненормированный, нет никакого фиксированного часа. Но в любом случае - с утра и до поздней-поздней ночи. Эмоциональное состояние (у президента) в норме", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о продолжительности рабочего дня руководителя страны и его эмоциональном состоянии.

https://ria.ru/20210630/otdykh-1739245960.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, политика, дмитрий песков, россия