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В Кремле рассказали о графике работы Путина - РИА Новости, 16.03.2022
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В Кремле рассказали о графике работы Путина
В Кремле рассказали о графике работы Путина - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле рассказали о графике работы Путина
Рабочий день президента РФ Владимира Путина длится с утра до поздней ночи, эмоциональное состояние главы государства находится в норме, заявил журналистам... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:12
2022-03-16T14:13
владимир путин
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рабочий день президента РФ Владимира Путина длится с утра до поздней ночи, эмоциональное состояние главы государства находится в норме, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков."Рабочий день у президента крайне ненормированный, нет никакого фиксированного часа. Но в любом случае - с утра и до поздней-поздней ночи. Эмоциональное состояние (у президента) в норме", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о продолжительности рабочего дня руководителя страны и его эмоциональном состоянии.
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владимир путин, политика, дмитрий песков, россия
13:12 16.03.2022 (обновлено: 14:13 16.03.2022)
 
В Кремле рассказали о графике работы Путина

Песков сообщил, что рабочий день Путина крайне ненормированный

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рабочий день президента РФ Владимира Путина длится с утра до поздней ночи, эмоциональное состояние главы государства находится в норме, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Рабочий день у президента крайне ненормированный, нет никакого фиксированного часа. Но в любом случае - с утра и до поздней-поздней ночи. Эмоциональное состояние (у президента) в норме", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о продолжительности рабочего дня руководителя страны и его эмоциональном состоянии.
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