https://ria.ru/20220316/putin-1778430176.html
В Кремле рассказали о графике работы Путина
В Кремле рассказали о графике работы Путина - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле рассказали о графике работы Путина
Рабочий день президента РФ Владимира Путина длится с утра до поздней ночи, эмоциональное состояние главы государства находится в норме, заявил журналистам... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:12
2022-03-16T13:12
2022-03-16T14:13
владимир путин
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рабочий день президента РФ Владимира Путина длится с утра до поздней ночи, эмоциональное состояние главы государства находится в норме, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков."Рабочий день у президента крайне ненормированный, нет никакого фиксированного часа. Но в любом случае - с утра и до поздней-поздней ночи. Эмоциональное состояние (у президента) в норме", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о продолжительности рабочего дня руководителя страны и его эмоциональном состоянии.
https://ria.ru/20210630/otdykh-1739245960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, дмитрий песков, россия
13:12 16.03.2022 (обновлено: 14:13 16.03.2022)
В Кремле рассказали о графике работы Путина
Песков сообщил, что рабочий день Путина крайне ненормированный